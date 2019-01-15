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Işıl Özgentürk'ün o yazısını okuyunca yıllar önce yaşanan bir olayı hatırladı: Mahallemizde bir hayat kadını vardı adı Işıl'dı...

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk'ün başörtüsü ve Müslümanlara yönelik alçak sözlerini değerlendiren bir Yeni Akit okuru, Özgentürk'e gönderilmesini istediği mektubunda yıllar önce yaşanan bir olayı yazdı.

15 Ocak 2019 Salı 23:33
Işıl Özgentürk'ün o yazısını okuyunca yıllar önce yaşanan bir olayı hatırladı: Mahallemizde bir hayat kadını vardı adı Işıl'dı...

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk'ün başörtüsü ve Müslümanlara yönelik iğrenç sözlerini değerlendiren bir Yeni Akit okuru, Whatsapp üzerinden Akit İhbar Hattı'na gönderdiği mesajda, başından geçen bir olayı paylaştı.

Mesajına, "Mahallemizde bir hayat kadını vardı adı Işıldı" diye başlayan okur, yıllar önce İstanbul'da oturduğu bir mahallede yaşayan Işıl adlı hayat kadını ile ilgili ilginç bilgiler paylaştı.

Okur, mahallelinin yardım eli uzatarak bataklıktan kurtarmaya çalıştığı hayat kadınının bütün çabalara rağmen kötü yolu terk etmediğini, sonrasında da mahalleden taşındığını anlattı.

Hayat kadını Işıl'ın kiracı olarak oturduğu evden ayrılırken ev sahibine bir mektup bıraktığını yazan okur, kadının mektubunda, 'dünyaya bir daha gelmesi halinde dindar bir insan olarak yaşamak istediğini' yazdığını aktardı.

'O Işıl, bu Işıl'dan çok daha temizdi'

Hayat kadınının çevrede bazı kimseler tarafından 'or...u Işıl' diye anıldığını belirten okur, "Adı Işıl olan bu Müslüman düşmanı bana o meseleyi hatırlattı. O yıllarda kadına üzülüp geçmiştik, ama kadının namuslu bir hayat isteği üzerinde pek durmamıştık. Bir hayat kadını olan o Işıl, bu Işıl'dan çok daha temizdi. Bunu Işıl Özgentürk'e gönderin" diye yazdı.

Skandal sözlerle Müslümanları hedef almıştı

Cumhuriyet yazarı Özgentürk, gazetedeki köşesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başdanışman olarak atanan Mariam Kavakçı üzerinden Müslümanlara kin kusmuştu.

Özgentürk, yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Önce şunu söylemek mümkün, türban artık bir dini sembol değil daha çok bir moda enstrümanı. Öğrencilerimden biliyorum, başlarını kapatan gencecik kızlara soruyorum: “Neden?” Kiminin babası istemiş, kimi kendiliğinden başını kapatmış. Ama türbanın nereden geldiğini bilmiyorlar. Kuran’da yazıp yazmadığını bilmiyorlar. Onlara türbanın Sümerlere dayandığını, bu uygarlıkta zengin ailelerin ilk kızlarını fahişelik görevi yapmaları için belli bir süre tapınaklara yollamak zorunda olduğunu anlatıyor, halk karıştırmasın diye de bu kızların başını örtmesinin zorunlu kılındığını söylüyorum. İlk baş örtünme onlarda, ardından Yahudiler de bu geleneği değiştirerek almışlar ve kiliselerde yaşayan rahibelerin bu biçimde örtünmeleri herkes tarafından kabul edilmiş. Bu bilgiyi verdiğim için bana teşekkür edenler bile var."

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 23:33
  1. İstanbul
  2. Işıl Özgentürk

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