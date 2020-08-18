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Aktüel Işıklar Belediye Başkanı Erol Özağıl'ın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
Aktüel

Işıklar Belediye Başkanı Erol Özağıl'ın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-18 23:07:13 -
Işıklar Belediye Başkanı Erol Özağıl'ın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aydın Özağıl (19) idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı, merkeze bağlı Işıklar Beldesi Kozluca mevkisinde yolun soluna devrildi.

Kazada, yaralanarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altınan Işıklar Belediye Başkanı Erol Özağıl'ın oğlu Aydın Özağıl tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan Balı Özağıl (15) ise yaralandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Balı Özağıl'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.




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