Işık hemşireleri ziyaret etti

Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ve beraberindeki Ak Parti heyeti 12 Mayıs Hemşireler Günü’nde, Gemlik Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Zafer Işık’a Ak Parti İlçe Başkanvekili Alparslan İlgin ve İlçe Teşkilatı da eşlik etti. Yapılan açıklamada; ’’Bir gün değil her gün, yalnızca COVID19 sürecinde değil her zaman ve her koşulda özveri, sabır ve gayretle şifa vesilesi olan hemşirelerimiz adına Gemlik Devlet Hastanesinde görevli hemşirelerimizi Bursa Milletvekilimiz .Zafer Işık, İlçe Başkanvekilimiz Alpaslan İlgin ve İlçe Teşkilatımızla birlikte ziyaret ettik’’ ifadelerine yer verildi.

Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ise; ’’Kovid-19 salgını sürecinde tüm dünya önemli bir imtihandan geçiyor. Türkiye’de bunu pek çok ülkeye göre daha olumlu şekilde atlatıyor. Bunun da başlıca sebebi, sağlık çalışanlarımızın özverisidir. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır’’ dedi.