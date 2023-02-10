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Medya İşi gücü İmam Hatip ve tarikat düşmanlığı! Rezil adam, şimdi de bunu yazdı
Medya

İşi gücü İmam Hatip ve tarikat düşmanlığı! Rezil adam, şimdi de bunu yazdı

Soros'un fonladığı t24'te sürekli İslam'a ve Müslümanlara saldıran Mehmet Yakup Yılmaz, yine cibiliyetinin gereğini yerine getirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 12:48:00 -
İşi gücü İmam Hatip ve tarikat düşmanlığı! Rezil adam, şimdi de bunu yazdı

Soros'un fonladığı t24'te sürekli İslam'a ve Müslümanlara saldıran Mehmet Yakup Yılmaz, yine cibiliyetinin gereğini yerine getirdi. Depremi bile İmam Hatip ve tarikat düşmanlığı için kullanmaktan çekinmeyen Yılmaz, iftiralarla dolu yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Deprem bölgesinde çok sorun var ve o sorunların bir tek sorumlusu var: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

(...) Deprem bize gösterdi ki devletin önemli kurumları bu işte hemen harekete geçemediler.

Çünkü o kurumlarda önemli mevkileri geçtim, sıradan bir şube müdürlüğü bile siyaseten uygun olana tahsis ediliyor, işi bilene, layıkıyla yerine getirecek olana değil.

İmam hatipten mezun olmak, partiden bir kartvizit sahibi olmak, cuma namazlarında boy gösterip, mümkünse bir tarikata ilişmek, kamuda görev almak için "yeterli şart" haline gelmiş durumda. (...)"

 

 

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Yorumlar

Gevşek

Kartal imam hatip lisesinden mezun olmak büyük ayrıcalık
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