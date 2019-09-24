Büyük-küçük herkesin sorunu olan ve yorgunluk hissiyatını aşırı derecede ortaya çıkaran ishal ve beraberinde gelen mide bulantısı sorununu sizler için derledik. Mide bulantısının nedenleri nelerdir? İshal ve mide bulantısı nedenleri nelerdir? İşte detaylar...

İshal, özellikle 2 yaştan küçük çocuklar için önemli bir sorun haline gelebiliyor. Üzerine eklenen mide bulantısı ve kusma, durumun ciddiyetini artıracağı için en kısa süre içerisinde bir uzmana başvurmak gerekir.

Başta ishal olmak üzere, bulantı, kusma gibi bulaşıcı özellik taşıyan mide bağırsak sistemi enfeksiyonları; nem ve sıcaklığın yüksek olduğu havasız alanlarda çok kısa süre içerisinde ve kolayca yayılırlar. Gerekli hijyenin sağlanmadığı noktalarda bu sorunlar meydana gelir.

İshal, bağırsak alışkanlığının durumuna göre hekes için değişmekle birlikte, genel olarak kişinin günde üç veya daha fazla sıvı ve bol miktarda kaka yapması olarak tanımlanıyor. İshal nedeniyle vücuttan hem su, hem de tuz kaybedilmesi özellikle küçük çocuklarda mutlaka önlem alınması gereken bir duruma dönüşüyor.

Bağırsaktaki bakteriler nasıl temizlenir?

Yaz aylarında, aşırı terleme nedeniyle hastalığın kontrolü zorlaşabilir. Bu nedenle ishal başladığı andan itibaren sıvı takviyesi yapılması önem taşır. Bununla birlikte uzun süren ve tekrarlayan ishalin çocuğun normal gelişimine de etki etmesi olağandır. Özellikle 6 ay 2 yaş arası küçük çocukların mümkün olduğunca kısa sürede tedavi edilmesi gerekir. Çünkü iki haftadan uzun süren ishallerde laktoz intoleransı denen durumlar ortaya çıkabilir.

Mide bulantısını tetikleyen durum ishal ise bol vitamin ve sıvı tüketimi ile vücut dinç tutulmaya çalışılmalıdır. İştahsızlık oluştuğu durumlarda hastanın istediği besinlerden bir miktar verilebilir. Aksi takdirde bolca sıvı içerikli, meyve ve sebze tüketmesi gerekir.

İshal ve mide bulantısına karşı yapılması gerekenler