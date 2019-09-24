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İshal ve mide bulantısı nedenleri

Büyük-küçük herkesin sorunu olan ve yorgunluk hissiyatını aşırı derecede ortaya çıkaran ishal ve beraberinde gelen mide bulantısı sorununu sizler için derledik. Mide bulantısının nedenleri nelerdir? İshal ve mide bulantısı nedenleri nelerdir? İşte detaylar...

24 Eylül 2019 Salı 17:27
İshal ve mide bulantısı nedenleri

Büyük-küçük herkesin sorunu olan ve yorgunluk hissiyatını aşırı derecede ortaya çıkaran ishal ve beraberinde gelen mide bulantısı sorununu sizler için derledik. Mide bulantısının nedenleri nelerdir? İshal ve mide bulantısı nedenleri nelerdir? İşte detaylar...

İshal, özellikle 2 yaştan küçük çocuklar için önemli bir sorun haline gelebiliyor. Üzerine eklenen mide bulantısı ve kusma, durumun ciddiyetini artıracağı için en kısa süre içerisinde bir uzmana başvurmak gerekir.

Başta ishal olmak üzere, bulantı, kusma gibi bulaşıcı özellik taşıyan mide bağırsak sistemi enfeksiyonları; nem ve sıcaklığın yüksek olduğu havasız alanlarda çok kısa süre içerisinde ve kolayca yayılırlar. Gerekli hijyenin sağlanmadığı noktalarda bu sorunlar meydana gelir.

İshal, bağırsak alışkanlığının durumuna göre hekes için değişmekle birlikte, genel olarak kişinin günde üç veya daha fazla sıvı ve bol miktarda kaka yapması olarak tanımlanıyor. İshal nedeniyle vücuttan hem su, hem de tuz kaybedilmesi özellikle küçük çocuklarda mutlaka önlem alınması gereken bir duruma dönüşüyor.

Bağırsaktaki bakteriler nasıl temizlenir?

Yaz aylarında, aşırı terleme nedeniyle hastalığın kontrolü zorlaşabilir. Bu nedenle ishal başladığı andan itibaren sıvı takviyesi yapılması önem taşır. Bununla birlikte uzun süren ve tekrarlayan ishalin çocuğun normal gelişimine de etki etmesi olağandır. Özellikle 6 ay 2 yaş arası küçük çocukların mümkün olduğunca kısa sürede tedavi edilmesi gerekir. Çünkü iki haftadan uzun süren ishallerde laktoz intoleransı denen durumlar ortaya çıkabilir.

Mide bulantısını tetikleyen durum ishal ise bol vitamin ve sıvı tüketimi ile vücut dinç tutulmaya çalışılmalıdır. İştahsızlık oluştuğu durumlarda hastanın istediği besinlerden bir miktar verilebilir. Aksi takdirde bolca sıvı içerikli, meyve ve sebze tüketmesi gerekir.

İshal ve mide bulantısına karşı yapılması gerekenler

  • Bol sıvı tüketimine dikkat edilmeli
  • Hastanın bulunduğu odalar sık sık havalandırılmalı
  • Sık sık yüz ve eller yıkanmalı
  • Bulunan ortamın hijyenine dikkat edilmeli
  • Rahatlatıcı banyolar yapılmaya özen gösterilmeli
  • Patates ve yoğurtlu gıdaların tüketimi artırılmalı
  • Kayısı ve ceviz gibi bağırsak hareketlerini artıran besinler tüketilmeli
  • Enerji veren besinler tüketilerek, vücuda takviye yapılmalı
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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 17:27
  1. İshal ve mide bulantısı nedenleri
  2. İshal nedenleri
  3. mide bulantısı nedenleri
  4. İshal ve mide bulantısına karşı yapılması gerekenler
  5. Midem bulanıyor neden olabilir?
  6. Su gibi ishal nasıl geçer?
  7. ishal ve mide bulantısına ne iyi gelir
  8. mide bulantısı ve kusmaya ne iyi gelir
  9. bebeklerde mide bulantısı ve kusmaya ne iyi gelir
  10. yetişkinlerde ishal ve kusmaya ne iyi gelir
  11. mide bulantısı ilacı
  12. mide bulantısı ne iyi gelir
  13. psikolojik mide bulantısı nedenleri
  14. baş ağrısı mide bulantısı terleme nedenleri
  15. soğuk terleme mide bulantısı
  16. mide bulantısı ne geçirir
  17. aynı anda ishal ve kusmak

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