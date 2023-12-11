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Gündem İşgalci yahudilerden siyonist askerlerin korumasında aşağılık eylem!
Gündem

İşgalci yahudilerden siyonist askerlerin korumasında aşağılık eylem!

Yeniakit Publisher
2023-12-11 23:03:00 - 2023-12-12 00:06:34

Batı Şeria'da işgalci yahudi halk, Filistinli Müslümanların zeytin ağaçlarını kesti.

Sivil yahudiler eylemlerini siyonist askerlerin koruması altında yaptı.

Avarta köyü dışındaki Filistinlilere ait mahsulleri çalıp zeytin ağaçlarını kesen yahudilerin o ana ait görüntüleri yayınlandı.

İsrailli insan hakları örgütü Yesh Din tarafından paylaşılan görüntülerde, yahudilerin ağaçlardaki zeytinleri toplayarak çuvala koyduğu, ardından araçlarına taşıdığı ve bazı yerleşimcilerin ise ağaçları kestiği görüldü.

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