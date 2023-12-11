İşgalci yahudilerden siyonist askerlerin korumasında aşağılık eylem!
Batı Şeria'da işgalci yahudi halk, Filistinli Müslümanların zeytin ağaçlarını kesti.
Sivil yahudiler eylemlerini siyonist askerlerin koruması altında yaptı.
Avarta köyü dışındaki Filistinlilere ait mahsulleri çalıp zeytin ağaçlarını kesen yahudilerin o ana ait görüntüleri yayınlandı.
İsrailli insan hakları örgütü Yesh Din tarafından paylaşılan görüntülerde, yahudilerin ağaçlardaki zeytinleri toplayarak çuvala koyduğu, ardından araçlarına taşıdığı ve bazı yerleşimcilerin ise ağaçları kestiği görüldü.