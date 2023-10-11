İşgalci siyonistler Batı Şeria'da 30 Filistinliyi alıkoydu
Kudüs ve Batı Şeria'nın farklı bölgelerine saldıran işgalci siyonistler 30 Filistinliyi alıkoydu.
Kudüs ve Batı Şeria'nın farklı bölgelerine saldıran işgalci siyonistler 30 Filistinliyi alıkoydu.
Filistin Esirler Cemiyeti işgalci siyonistlerin yaptığı saldırılar ve alıkonulmalar ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Açıklamada; Kudüs ile beraber Tubas, Nablus, Eriha, Ramallah ve El-Halil kentlerine saldırılar düzenleyen işgalci siyonistlerin, 18'i El-Halil'den olmak üzere 30 Filistinliyi alıkoyduğu belirtildi.
Öte yandan açıklamada, işgalci siyonistler tarafından Aksa Tufanı operasyonunun başladığı 7 Eklim gününden bu yana Kudüs ve Batı Şeria'da alıkonulan Filistinlilerin sayısının 150'ye ulaştığı ifade edildi. (İLKHA)
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