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İşgalci İsrail’in yaraladığı o Filistinli genç şehit oldu
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Dünya İşgalci İsrail’in yaraladığı o Filistinli genç şehit oldu
Dünya

İşgalci İsrail’in yaraladığı o Filistinli genç şehit oldu

İşgalci siyonist askerleri tarafından vurulan 34 yaşındaki Filistinli gencin şehit olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 23:30:00 - 2021-06-02 23:35:31
İşgalci İsrail’in yaraladığı o Filistinli genç şehit oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, el-Bire'nin kuzey girişinde siyonist işgalciler tarafından vurulan 34 yaşındaki Fadi Sadık Musa Veşha adlı Filistinli genç, şehitler kervanına katıldı.

Açıklamada, siyonist işgalcilerin vahşetine maruz kalan Vaşha'nın vurularak ağır yaralandığı ve ardından tedavi edilmek üzere yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldığı, bugün sabah saatlerinde de şehit olduğu belirtildi.

Birzeyt kasabası sakinlerinden olan şehit Veşha'nın, iki hafta önce işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti çevresinde düzenlenen siyonist işgal rejimi karşıtı gösteride yaralandığı belirtildi.

 

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