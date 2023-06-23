İşgalci İsrail’in saldırıları basın açıklamasıyla protesto edildi

İşgalci İsrail önceki gün Filistin’in Cenin kentinde sivillere yönelik saldırılar düzenledi. Saldırılarda, 7 Filistinli şehit oldu, 18’i ağır olmak üzere 66 Filistinli ise yaralandı. Şehit olan Filistinlilerin arasında, başından vurulan 15 yaşındaki bir kız çocuğu da bulunuyor.

Ortak açıklama yapıldı

İsrail’in sivillere yönelik saldırıları, sivil toplum kuruluşları tarafından basın açıklamasıyla protesto edildi. Basın açıklaması, İHH İnsani Yardım Vakfı, Mavi Marmara Derneği, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD), Özgür-Der, Mazlum-Der, Beytülmakdis Öncüleri Derneği, Filistin İletişimciler ve Medya Derneği, Filistin Dayanışma Derneği ile Kudüs ve Tarihimiz Derneği tarafından düzenlendi.

“Cenin’de 70 yıldır siviller katlediliyor”

Açıklama, Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür tarafından yapıldı. Açıklamada, 70 yıldır Cenin’de sivillerin katledildiği, tarım alanlarının kundaklanarak ekinlere zarar verildiği, şehre giden elektrik ve su yollarının kesilerek bölgenin bir açık hava hapishanesine çevrildiği vurgulandı. Açıklamanın devamında, 3 Nisan 2002 tarihinde işgal güçlerinin Cenin’e yaptığı saldırıda bin 300 masum sivilin katledildiği, yüzlerce kişinin ağır şekilde yaralandığı, çok sayıda kişinin esir alınarak hukuksuz bir şekilde müebbet cezasına çarptırıldığı ve yüzlerce sivilin halen suçsuz bir şekilde İsrail hapishanelerinde bulunduğu hatırlatıldı.

“İsrail’e karşı büyük bir boykot başlatalım”

Bu saldırıların sadece Cenin’e ya da Filistin’e değil, İslam coğrafyasına ve vicdan sahibi herkese yapıldığı belirtilen açıklama şöyle devam etti: “Buradan İslam ülkelerinin liderlerine ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerine sesleniyoruz. Türkiye asırlar boyunca bölgedeki barışın ve istikrarın güvencesi olmuştur. Mescid-i Aksa’ya, Kudüs’e, Batı Şeria’ya, Gazze’ye ve Filistin’e musallat olmuş işgal çeteleri artık bir apartheid rejimine dönüşmüştür. İsrail, savaştan, istikrarsızlıktan ve problemden beslenmektedir. Gelin hep beraber apartheid rejimine karşı büyük boykotu başlatalım. İsrail uluslararası siyasette yalnızlaştırılmalıdır. Çünkü İsrail sessizliğimizden güç almaktadır.”

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“Cenin’e yeni bir insani yardım koridoru açılmalı”

Sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere, cemiyet ve kuruluşlara bu davete destek vermeleri için çağrıda bulunulan açıklama şu cümlelerle sona erdi: “Cenin’e acilen yeni bir insani yardım koridorunun açılması ve gözlemci heyetlerin bölgeye gönderilerek insani durumun gözlenmesi gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın Arapça metni Filistin Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Mişeniş tarafından okundu.

“Kınamalar bir işe yaramıyor”

Yapılan açıklamanın ardından konuşan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, İsrail’in on yıllardır zulümlerine sistematik bir şekilde devam ettiğini belirtti. Kaya, “Devletlerin yaptığı kınamaların bir işe yaramadığını biliyoruz. Bazı devletler kınamıyor bile. Bu saldırganlığa karşı tavır almalıyız. Bu vahşete asla alışmamalıyız” dedi.

“BM kararları İsrail’in soykırımcı olduğunu ifade ediyor”

Kaya’nın ardından söz alan Mazlum-Der Genel Başkan Yardımcısı Ali Öner, “Uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bir zulme şahit olduk. Gün geçmiyor ki İsrail’in bir hak ihlalini duymayalım. İsrail, Birleşmiş Milletler kararlarına göre soykırım uygulayan iki ülkeden biridir” diye konuştu.

Basın açıklaması, yapılan konuşmaların ardından sona erdi.