İşgalci İsrail Türkiye genelinde protesto edildi

İşgalci İsrail Gazze’ye yönelik saldırılarını son günlerde daha da artırdı. Kadın, çocuk, yaşlı ayrımı gözetmeksizin sürdürülen İsrail saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu onlarca Filistinli şehit oldu, onlarca Filistinli ise yaralandı. İsrail’in gerçek mermilerle düzenlediği saldırılar sürüyor.

Yaşanan son olayların ardından Genç İHH, Mavi Marmara Derneği ve Dijital Hafıza Merkezi öncülüğündeki sivil toplum kuruluşları Türkiye genelinde düzenledikleri basın açıklamaları ile işgalci İsrail'i protesto etti. İstanbuldaki basın açıklaması, , İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlendi.

“Müslümanlar birlik olmalı”

Basın açıklamasının öncesinde konuşan Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, Filistin’de çocukların ve kadınların kurşunların hedefi haline geldiğini ve şehit edildiklerini belirtti. Songür, “İsrail, Müslümanların iç ayrılıklarından, bölünmüşlüklerinden faydalanıyor. Müslümanlar birlik olmalı; tek yürek, tek vücut olmalı” dedi.



“21 Filistinli şehit edildi”

Basın açıklamasını Genç İHH Başkanı Muhammed Cihat Çelik yaptı. Açıklamada, İşgalci İsrail, geçtiğimiz günlerde Gazze’ye füzelerle saldırı düzenledi. Bu saldırıların sonucunda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 Filistinli şehit oldu. Hayatını kaybeden Filistinliler, ablukadan dolayı hayatları boyunca bu işgale maruz kaldılar.Kudüs ve Gazze Müslümanlar olarak kırmızı çizgilerimizdir. Dünyadaki tüm insan hakları ve insani yardım çalışması yapan kurumlarına sesleniyoruz: Ey insani yardım ve insan hakları kurumları; en iyi insani yardım, zalimlerin zulmüne engel olmaktır’ denildi.

“Zulme sessiz kalmayalım”

Açıklamada, İsrail’in saldırılarıyla Gazze duyarlılığını azaltmak istediği belirtilerek, “Bizi, ölümlere alıştırmaya çalışıyorlar. İsrail’in saldırıları Gazze’de hayatı durma noktasına getiriyor. Yüzbinlerce insan son yıllardaki saldırılar neticesinde evinden oldu. Şehire günde en fazla sekiz saat elektrik veriliyor, bazen hiç verilmiyor ve bazen de günde bir saat kadar veriliyor. Çocuklar gözlerini dünyaya açar açmaz işgal ile karşı karşıya kalıyor. Bu zulme sessiz kalmayalım.” ifadeleri kullanıldı.

“Filistinli kardeşlerimizin yanındayız”

Açıklamada, BM’nin Gazze’deki kuruluşlarının insani yardım çalışmalarına devam etmediği belirtilerek, “Kimse olmasa dahi bizler Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız. Kudüs’e yürüyeceğimiz günü bekliyoruz. Bizler Gazze’nin, Filistin’in yanında oldukça İsrail amaçlarına ulaşamayacak. İsrail elbet bu yaptıklarının hesabını verecek.” ifadelerine yer verildi.

“Kudüs, doğusuyla ve batısıyla Müslüman şehridir”

Açıklamada, İsrail’in hem Mescid-i Aksa’da hem de Gazze’deki saldırılarını daha da artırdığı belirtilerek, “Son iki senede dört defa seçime giden İsrail’de son seçimlerden sonra da koalisyon sağlanamadığı için hükümet kurulamaması, Netanyahu’nun hakkında açılan yolsuzluk davalarından yargılanması ve radikal sağ grupların İsrail meclisinde temsiliyetlerinin artması gibi gelişmeler sonrası İsrail’in zulmü iyice arttı. Önümüzdeki hafta Kudüs günü dolayısıyla saldırıların yine artması bekleniyor. Kudüs, doğusuyla batısıyla Müslüman şehridir. Filistin’in tüm noktalarına Müslümanlar olarak sahip çıkmalıyız. Tehlikelere karşı teyakkuz ve birlik halinde olmalıyız” denildi.

“İsrail’in zulümlerine dur demeliyiz”

İsrail’in siyaseten sıkıştığı süreçlerde namlusunu Filistinlilere daha çok döndürdüğü belirtilen açıklama şu cümlelerle sona erdi: “Bu hafta Nekbe’nin yıldönümü. Görüyoruz ki, Nekbe geçmişte kalmadı. Filistinliler Nekbeyi ve Nekbe’nin şartlarını her gün yaşamaya devam ediyor. Her gün evlerinden uzaklaştırılmak isteniyor. Her gün mabedlere saldırı oluyor. Nekbe’ye karşı çıkmalıyız. İsrail’in zulümlerine dur demeliyiz. Nekbe devam ettiği gibi Mavi Marmara ruhu da devam ediyor. Bu ruhla yetişen gençlik bugün meydanları dolduruyor. Buradan kanaat önderlerine, sivil toplum kuruluşlarına, vicdan sahiplerine çağrıda bulunuyoruz. Bir araya gelin ve İsrail’in planlarını hep beraber bozalım! Haydi seferber olalım. Teyakkuzda olalım. Meydanlara inelim. Hep beraber İsrail’e ders verelim.”

Eylem, basın açıklamasının ardından sona erdi.