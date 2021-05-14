İşgalci İsrail askerleri, Ürdün sınırında siyonist bayrağıyla halkı provoke ediyor

Binlerce Ürdünlü, bugün sabah saatlerinden itibaren, gençlik gruplarının daveti üzerine "Ürdün-Filistin" sınırı yakınındaki Karama bölgesinde akın etti.

Kudüs, Gazze Şeridi ve diğer Filistin kentlerindeki Müslümanlarla dayanışma içinde olduklarını göstermek ve siyonist rejimin katliamlarını protesto etmek için binlerce Ürdünlü sınırda bir araya geldi.

Ürdünlüler, burada Filistin bayrakları açıp Filistinlilere destek sloganları atıyor. Ürdün sınırındaki siyonist işgal askerleri de siyonist bayrağı açıp, sınırda Filistin’i destekleyen halkı provoke ediyor.