İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail karşıtı protesto!
Katil İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’da bulunan El Halil’de Müslümanlar Gazze’ye destek gösterisi düzenledi.
Siyonist İsrail, insani aranın sona ermesiyle birlikte katliama kaldığı yerden devam ediyor.
El Halil'de Cuma namazı sonrası protesto!
Katil İsrail’in bu sabah başlattığı saldırılar, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan El Halil kentinde kınandı.
EL Halil’de onlarca kişi Cuma namazının ardından katliamı protesto ederek Gazze’ye destek gösterisi düzenledi.
Filistin bayrakları taşıyan El Halil halkı, İsrail karşıtı sloganlar attı.
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