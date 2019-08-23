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İşçiye kulak tıkayan CHP HDP’ye avukatlık yapıyor!

31 Mart yerel seçimlerinden sonra el değiştiren belediyelerde yaşanan işçi kıyımlarına kulak tıkayan CHP, PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile ağız birliği yaparak teröre destek veren belediye başkanlarının görevden alınmasını eleştirdi.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:19
İşçiye kulak tıkayan CHP HDP’ye avukatlık yapıyor!

 Oğuzhan Gültekin 

31 Mart yerel seçimlerinden sonra el değiştiren belediyelerde yaşanan işçi kıyımlarına kulak tıkayan CHP, PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile ağız birliği yaparak teröre destek veren belediye başkanlarının görevden alınmasını eleştirdi.

Sözde hak, hukuk, adaletten dem vuran CHP,  halkın parasını teröristlere peşkeş çeken HDP’li Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının hakkını savunmaya soyundu. HDP ile ağız birliği yaparak atanan kayyumlar için, ‘hukukun üstünlüğüne vurulan bir darbe’ açıklamasında bulunan CHP, 4 aydır haksız yere işten çıkarılan işçilerin belediye binalarının önünde yaptıkları eylemlere sessiz kalmayı tercih ettiler. İşten atılan işçilerin haklarını savunmak için Bolu’dan Ankara’ya yürüdüklerini hatırlatan Hizmet-İş Sendikası Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, “CHP’nin kayyum atamaları ile ilgili tutumunu anlamak mümkün değil. Biz işten çıkarılan işçilerimizin gasp edilen hakları için 12 gün yürüdük. Bize kapılarını kapattılar, kulaklarını tıkadılar. Şu anda Bolu Belediyesi önünde çadır eylemlerimiz devam ediyor. Antalya’da 7 bin işçinin grevi devam ediyor. Diğer belediyelerde yine benzer sıkıntılar var. Biz aylardır CHP yönetimine rica ediyoruz, kapılarını çalıyoruz, ‘Gelin işçilerin halini görün, haksız yere ekmeğinden olanları işlerine iade edin’ diyoruz. Ama bize üç maymunu oynuyorlar” değerlendirmesi yaptı.


Yeni Akit Gazetesi
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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:19
  1. Antalya
  2. Ankara
  3. 31 Mart yerel seçimleri
  4. CHP
  5. PKK
  6. HDP
  7. Diyarbakır
  8. Van
  9. Mardin
  10. hukukun üstünlüğüne vurulan bir darbe
  11. Hizmet-İş Sendikası Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemi
  12. Bolu Belediyesi

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