İşçilerin sesini dünya duydu CHP duymadı

Resul Ekrem Şahan Ankara

31 Mart seçimleri sonrasında yönetiminin CHP’ye geçtiği belediyelerde yaşanan işten çıkarma, sürgün ve sendika değiştirme baskılarının sona erdirilmesi taleplerine, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun kulak tıkamasına Hizmet-İş Sendikası Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir tepki gösterdi. Akit’e konuşan Özdemir, şunları dile getirdi: “2 aydır eylem yapıyoruz. Dünyaya sesimizi duyurduk ama CHP’ye sesimizi duyuramadık. Şu anda eylem bitti. CHP Genel Merkezi önünde Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan açıklama yaptı; ‘Gel dediniz geldik. Oturalım görüşelim. Problemleri çözelim. Bu insanların işini ve ekmeğini geri verelim’ dedi ama hâlâ CHP’den bir haber yok. Bekliyoruz... Bolu Belediyesi önünde çadırlarımız duruyor vazgeçmeyeceğiz. Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası’na üye 750 işçi işten atılmış, 15 bin üyemiz ise baskıyla istifa ettirilmiştir. Hâlâ da sendikalardan istifa etmeyenlere baskılar devam ediyor.”