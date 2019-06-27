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İşçilerin sesini dünya duydu CHP duymadı

'Namus sözü' vermesine rağmen CHP'li belediyelerdeki işçi kıyımına sessiz kalan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na Hizmet-İş Sendikası Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir tepki gösterdi.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:24
İşçilerin sesini dünya duydu CHP duymadı

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

31 Mart seçimleri sonrasında yönetiminin CHP’ye geçtiği belediyelerde yaşanan işten çıkarma, sürgün ve sendika değiştirme baskılarının sona erdirilmesi taleplerine, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun kulak tıkamasına Hizmet-İş Sendikası Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir tepki gösterdi. Akit’e konuşan Özdemir, şunları dile getirdi: “2 aydır eylem yapıyoruz. Dünyaya sesimizi duyurduk ama CHP’ye sesimizi duyuramadık. Şu anda eylem bitti. CHP Genel Merkezi önünde Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan açıklama yaptı; ‘Gel dediniz geldik. Oturalım görüşelim. Problemleri çözelim. Bu insanların işini ve ekmeğini geri verelim’ dedi ama hâlâ CHP’den bir haber yok. Bekliyoruz... Bolu Belediyesi önünde çadırlarımız duruyor vazgeçmeyeceğiz. Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası’na üye 750 işçi işten atılmış, 15 bin  üyemiz ise baskıyla istifa ettirilmiştir. Hâlâ da sendikalardan istifa etmeyenlere baskılar devam ediyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:24
  1. Bolu
  2. Ankara
  3. 31 Mart seçimleri
  4. CHP
  5. CHP Lideri Kılıçdaroğlu
  6. Hizmet-İş Sendikası Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir
  7. Akit
  8. CHP Genel Merkezi
  9. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan

YORUM YAZ

  • GURBETCI ALIGURBETCI ALI1 sa önce
    BENCE IYI OLMUS ISTEN CIKARILMALARI SÜRÜNSÜN SEREFSIZLER BUNLAR DEGILMI CHP DENEN IT SÜRÜLERINE OY VERENLER BENCE ITLIK YAPMISLAR SÜRÜNÜN ADI LER:
  • Cenk YöndenCenk Yönden1 sa önce
    Zamanında hak talep eden işçilerin yürüşlerine ağıza alınmayacak laflar eden, o işçileri terörist ilan eden bir bakış açınız vardı. Şu anda biraz normale döndüğünüzü görmek sevindirici ama, şunu da biliyoruz sizin derdiniz işçilerin hakkı felan değil, sadece AKP partizanlığı.
  • CenkCenk1 sa önce
    EYT yi de tüm dünya duydu ama ne siz nede akp duymadı.

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