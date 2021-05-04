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Aktüel İşçileri taşıyan servis aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var
Aktüel

İşçileri taşıyan servis aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var

Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 11:53:00 -
İşçileri taşıyan servis aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var

Bir otomotiv fabrikasının işçilerini taşıyan İbrahim Saflar yönetimindeki 16 S 2837 plakalı midibüs, Serbest Bölge girişinde devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Servis aracındakilerden İlknur Tepeç Kaya'nın hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından gözaltına alınan servis sürücüsü ise Gemlik Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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