İşçiler restorasyon yaparken hazine buldu!

Sivan Tapınağı restorasyonu sırasında işçiler, toprak altına gömülü 103 altın sikke buldu. Keşif, bölgedeki arkeolojik araştırmalara yeni bir yön kazandırabilir.

Hindistan’da bir tapınak restorasyonu sırasında yapılan kazı, tarihe ışık tutacak bir keşfi gün yüzüne çıkardı. Tamil Nadu eyaletindeki Sivan Tapınağı’nda çalışan işçiler, toprak altına gömülü 103 adet altın sikke dolu çömlek buldu. Uzmanlar, sikkelerin 13. yüzyılda hüküm süren Chola Krallığı dönemine ait olabileceğini belirtiyor. Bu keşif, bölgedeki arkeolojik ve tarihi araştırmalar için büyük bir heyecan yarattı.

Tapınak Restorasyonunda Şaşırtan Keşif

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletine bağlı Polur kentindeki Sivan Tapınağı’nda restorasyon çalışması yapan işçiler, kazı sırasında pişmiş toprak bir çömleğe rastladı.

Çömlek açıldığında içinden tam 103 adet altın sikke çıktı. Olay kısa sürede ülke gündemine oturdu.

NDTV’nin aktardığı bilgilere göre, tapınağın 13. yüzyılda hüküm süren Chola Kralı Raja Raja III döneminde inşa edildiği belirtildi. Bu da sikkelerin yaklaşık 700 ila 800 yıllık olabileceği anlamına geliyor.

Altın Sikkeler Uzmanlar Tarafından İncelemeye Alındı

Bulunan sikkeler, güvenlik önlemleri altında Hindistan Vergi Dairesi ile Hindu Dini ve Hayır Kurumları Departmanı’na teslim edildi.

Uzman ekipler, sikkelerin hangi döneme ait olduğunu ve hangi amaçla saklandığını belirlemek için analiz başlattı.

İlk bulgulara göre, sikkelerin tapınağın kuruluş dönemine ait bağışlar olabileceği düşünülüyor. Arkeologlar, bu tür tapınakların genellikle dini törenlerde yapılan adakların saklandığı merkezler olduğunu ifade ediyor.

Bölge Tarihî Zenginliklerle Dolu

Tamil Nadu, Hindistan’ın en eski uygarlıklarından biri olan Chola İmparatorluğu’nun kalbi olarak biliniyor.

Son yıllarda bölgede altın, bronz ve taş eserlerden oluşan çok sayıda hazine gün yüzüne çıkarıldı.

Benzer bir olay geçtiğimiz aylarda İngiltere’nin Rozmark köyünde yaşanmış, arkeologlar toprak altında 3.000 yıllık bronz takılar keşfetmişti.