Yerel İşçi otobüsü devrildi 17 yaralı
Yerel

İşçi otobüsü devrildi 17 yaralı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İşçi otobüsü devrildi 17 yaralı

Siirt’in Şirvan ilçesinde gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan otobüs bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazada 17 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şirvan ilçesindeki bir maden ocağında gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan 34 DKK 706 otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetimi kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

