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İşadamında Eleşkirt Belediyesi’ne 50 bin TL bağış

Ağrılı İşadamı Remzi Yıldırım, Ağrı’nın Eleşkirt İlçe Belediyesi’ne 50 bin TL bağışta bulundu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:32
İşadamında Eleşkirt Belediyesi’ne 50 bin TL bağış

Ağrılı İşadamı Remzi Yıldırım, Ağrı’nın Eleşkirt İlçe Belediyesi’ne 50 bin TL bağışta bulundu.


Yurt dışında ikamet eden ve tatilinin geçirmek için Eleşkirt İlçesi’ne gelen Remzi Yıldırım, ilçe belediyesine katkıda bulunmak için 50 bin TL bağışta bulundu.


Yaptığı katkıdan dolayı Remzi Yıldırım’a plaket takdim eden Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut “İlçemizde birçok vatandaşımız yurt dışında yaşıyor. Yaz aylarında bu vatandaşlarımız memleket özlemi çekerek ilçemize geliyorlar. Göreve geldiğimiz günden beri ilçemizin sorunlarını çözmek için aralıksız çalışıyor. Bu bağlamda bizlere destek olmak isteyen vatandaşlarımız oluyor. Remzi Yıldırım’da onlardan biri oldu. Kendisine ilçem adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu bağış parasını özlenen Eleşkirt için kullanacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:32
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