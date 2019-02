İşadamı Vakkas Altınbaş: Teşvikler çok cazip, buluş yapmanın iş kurmanın tam sırası

Ekonomi yönetiminin genç müteşebbislere ve irili ufaklı firmalara yaptığı maddi yardımlar takdir topluyor. Bu yardımların stratejik önemde olduğunu dile getiren Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Alpet Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş, sunulan teşvikler ile vergi indirimlerinin yeni yatırımlara ortam oluşturduğunu belirtti.

Hükümet destek veriyor

Girişimci adaylarının pek çok destekten yaralandığının altını çizen Altınbaş, “Hükümet yeni şirket açan, önemli projeler ortaya koyan gençleri önemsiyor; cesaretlendiriyor. Yani destekler çok cazip. Şartlar da bir işe girişmek ve buluş yapmak için gayet uygun” dedi. Gençleri özgün olmaya; orijinal ürünler ortaya koymaya davet eden Altınbaş, “Artık denenmişi denemenin, aynı nehirde yıkanmanın anlamı yok” şeklinde konuştu. Girişimciliğe ilginin arttığına dikkat çeken Altınbaş, “Yeni jenerasyonda birilerinin yanında maaşlı çalışmak değil de, kendi işinin patronu olma eğilimi ağır basıyor. Bu da ilerisi için umut verici” değerlendirmesinde bulundu.

Ortaklık kültürü güçlenmeli

Altınbaş, Türkiye’de ortaklık kültürünün zayıf olduğundan dert yanarak, “Toplum olarak bu konuda başarısızız. Ne yazık ki güçlü benlik duygumuz, egomuz önemli projelerin ve yatırımların önünde bir engel olarak duruyor” ifadelerini kullandı.

İş hayatında başarılı olmak için bir araya gelmek; el ele vermek gerektiğine işaret eden Altınbaş, şunları söyledi: “Bundan böyle 2-3 ortaklı firmalar açılmalı, müşterek adımlar atılmalı. Anlaşmaya varılmalı, temel ilkelerde buluşulmalı. Şirketlerin anayasalarının kaleme alınmasının ardından yola devam edilmeli. Altınbaş Holding bu manada iyi bir örnek. Holding olarak ortak akla büyük önem veriyoruz. Bu nedenle Altınbaş kardeşler olarak dönüşümlü olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyoruz. Aile içi demokrasiyi değerli buluyor, uyguluyoruz. Grubun temellerini atarken evvela ilkeleri belirledik. Avrupa Birliği (AB) gibi her 5 senede koltuğu birbirimize devretme kararı aldık. Bu kararımız her kesimden alkış aldı, alıyor.”

Plânlarımız hazır

2018’i başarıyla tamamladıklarını aktaran Alpet Yönetim Kurulu Başkanı Altınbaş, “Geçen seneyi kârla kapadık. Bayi adedimiz 400’ü aştı. 2019 için de planlarımız hazır. Yine her alanda ön planda olacağız. Bayi adedimizi artıracağız veya stratejik bir ortak bulup büyüyeceğiz” açıklamalarını yaptı.

Tedbiri elden bırakmamalıyız

Son ekonomik gelişmelere de değinen Altınbaş, şu yorumları paylaştı: “Bundan 50 sene evvel her 10-20 yılda bir savaş çıkardı. Toplar ve mermiler havalarda uçuşurdu. Ancak şimdi ekonomik savaşlarla karşı karşıyayız. Bu duruma hazırlıklı olmalı, tedbiri elden bırakmamalıyız. İşte bu yüzden işadamlarımıza sık sık ‘mutlaka bir köşede birikiminiz olsun’ uyarısı yapıyoruz. Malum şirketlerimiz en ufak sarsıntıda sıkıntı giriyor. Onun için temkinli olmakta, nakit yönetimine önem vermekte fayda var. Unutmayalım ki her canlının ölümü tattığı gibi her işadamı da yoklukla veya sıkıntıyla karşılaşacaktır.”

Gençlere altın öğütler

İş yaşamında başarılı olmanın formüllerini sıralayan işadamı Vakkas Altınbaş, genç müteşebbislere şöyle seslendi: “Formüllerin başında sabırlı, pozitif ve güler yüzlü olmak bulunuyor. Esnaf ile işadamı mutlaka ve mutlaka güler yüzlü olmalı. Güler yüzlü olmayan gidip polislik yapsın veya devlet dairesine girsin. Bu bir yana kendi işini kurmak, başarıya ulaşmak için kararlı ve mücadeleci olmak; yılmamak gerektiği unutulmamalı. İyi bir girişimci sadık olmalı. Sadakat, ahdevefa çok ama çok önemli. Çevremizde tanıdığımız, bildiğimiz insanlar var. Bunlar 40 tane torpil bulup işe giriyorlar, 2-3 sene sonra değişiyorlar. Onun için ahdevefaya ve sadakate dikkat etmek gerek. Bir de ilk müşterilere muhakkak ve muhakkak plaket verilmeli. Girişimciler kendilerine güvenen, değer veren müşterilerini unutmamalı.”