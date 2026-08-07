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Yerel İş yerine silahlı saldırı: Mardin’de hareketli dakikalar
Yerel

İş yerine silahlı saldırı: Mardin’de hareketli dakikalar

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İş yerine silahlı saldırı: Mardin’de hareketli dakikalar

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir iş yerine düzenlenen 5 kurşunlu silahlı saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Poyraz Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından bir iş yerine silahla ateş açıldı. Saldırıda iş yerine 5 kurşun isabet etti. Saldırı sırasında iş yerinde kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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