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Aktüel İş yerine girmeye çalışan hırsızı pompalı tüfekle vurdu
Aktüel

İş yerine girmeye çalışan hırsızı pompalı tüfekle vurdu

İzmir'deki olayda yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 04:37:57 -
İş yerine girmeye çalışan hırsızı pompalı tüfekle vurdu

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, hırsızlık yapmak için iş yerine girmeye çalışan 2 kişiden birini pompalı tüfekle vurdu.

Alınan bilgiye göre, Birol S. ile Ercan H, Yeşildere Caddesi üzerindeki bir kafeye hırsızlık amaçlı girmeye çalıştı.

O sırada kafede bulunan Ahmet K, şüphelileri görünce pompalı tüfekle ateş açarak Birol S'yi yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Diğer şüpheli Ercan H. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin aynı gece hırsızlık amaçlı otomobillere girdiği de belirlendi.

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