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Aktüel İş yeri sahibi asansör boşluğunda ölü bulundu
Aktüel

İş yeri sahibi asansör boşluğunda ölü bulundu

Ümraniye'de, ailesinin bir gündür haber alamadığı bir kişi, iş yerindeki asansör boşluğunda ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 21:14:00 -
İş yeri sahibi asansör boşluğunda ölü bulundu

İstanbul-Ümraniye'de, ailesinin bir gündür haber alamadığı bir kişi, iş yerindeki asansör boşluğunda ölü bulundu.

Yukarı Dudullu Mahallesi'nde, koltuk üretilen bir iş yerinde bir kişinin asansör boşluğuna düştüğünün bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri asansör boşluğundaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin çıkardığı cesedin iş yeri sahibi Yıldırım Polat (35) ait olduğu polis ekiplerince tespit edildi.

Polat'ın hayatını kaybettiğini öğrenen bazı aile fertleri fenalık geçirirken, bazı yakınları arasında da gerginlik yaşandı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Diğer yandan ailesinin hayatını kaybeden Polat'tan bir gündür haber alamadığı öğrenildi.

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