  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayraktar kardeşler, resmen kudurttu! Bu nasıl bir kepazeliktir Allah aşkına

Kamuda yeni dönem! Başkan Erdoğan detayları paylaştı

Kutuplaştırmayı kimler yapıyor bakın görün! Sözcü’den çocuk bayramında hem nefret hem beddua

Erdoğan’dan, flaş revizyon adımı! As kadroda büyük değişiklik

MHP’den, seçim sonrası flaş hamle! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdular

'Bu vazifeyi kabullendim' dedi! İsmailağa cemaatinin yeni lideri olarak açıklandı

İYİ Parti’de büyük rezalet patlak verdi! O gelişmeyi duyan, kulaklarına inanamadı

Filistinlileri elleri bağlı katlettiler! Toplu mezar bulundu

Yeni belediye başkanı ifşa ettirdi! CHP’nin yönettiği belediyede şoke eden itiraf

Bahçeli, o sözlerine çok sert tepki göstermişti! Bakan Şimşek’ten flaş açıklama geldi
Ekonomi İş ve ekonomi dünyası Sapanca’da buluşacak
Ekonomi

İş ve ekonomi dünyası Sapanca’da buluşacak

Yeniakit Publisher
2024-04-23 16:43:00 -
İş ve ekonomi dünyası Sapanca’da buluşacak

Ekonomi, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim, 25-28 Nisan’da Sapanca’da gerçekleştirilecek Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde bir araya gelecek.

Uludağ Ekonomi Zirvesi, Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından 2012’den bu yana düzenleniyor. Her dönem Türkiye ve dünyanın önde gelen siyasetçilerini, iş dünyası liderlerini ve akademisyenlerini bir araya getiren etkinliğin bu yılki teması “Sorumlu ve duyarlı liderlik: Teknoloji ve yapay zeka çağında gezegen ve insanlıkla uyumlu bir sisteme öncülük etmek” olarak belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23