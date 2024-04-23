İş ve ekonomi dünyası Sapanca’da buluşacak

Uludağ Ekonomi Zirvesi, Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından 2012’den bu yana düzenleniyor. Her dönem Türkiye ve dünyanın önde gelen siyasetçilerini, iş dünyası liderlerini ve akademisyenlerini bir araya getiren etkinliğin bu yılki teması “Sorumlu ve duyarlı liderlik: Teknoloji ve yapay zeka çağında gezegen ve insanlıkla uyumlu bir sisteme öncülük etmek” olarak belirlendi.