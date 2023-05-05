İş kazalarıyla ilgili ilginç rakam

İş sağlığı ve güvenliğinin her zaman kazançtan ve üretimden daha önce geldiğini ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İş sağlığı ve güvenliği konusu her işyerinde olması geren yasal bir zorunluluktan öte aynı zamanda bir vicdan meselesidir. İşyerlerinde önlem almak, çalışanların hayatlarını riske atmamak ve sağlıklarını korumak, işlerini verimli bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak için son derece önemlidir. Unutmamalıdır ki hiçbir iş güvensiz yapılacak kadar acil ve önemli değildir. Ülkemizdeki iş kazalarının yüzde 56’sı mikro ve küçük işletmelerde yani 1 ila 49 çalışanı olan iş yerlerinde yaşanıyor. Bu sebeple başta esnaf ve sanatkârımız olmak üzere bütün işyerlerinde güvenlik tedbirlerini eksiksiz uygulamalıyız. Kazaya fırsat vermeden çalışanların ve kendi güvenliğimizi en üst düzeyde tutmalıyız. Kazaları temenni değil alınacak tedbirler önler” dedi.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınacak tedbirlerin aynı zamanda işletmelerin itibarını da olumlu yönde etkileyeceğine vurgu yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İşverenlerin çalışanlarının sağlığına ve güvenliğine önem vermesi, hem çalışanların hem de müşterilerin işletmeye olan güvenini artırır. Çalışan, kendine verilen değeri bilerek daha mutlu bir şekilde çalışırken, yapacağı işi de daha titiz ve kaliteli bir şekilde yapar. Bu da işletmenin müşteri memnuniyetini artırarak, rekabet avantajı sağlamasını sağlar. Bizler de TESK olarak bu konuda gereken bütün eğitimleri vermeye gayret ediyoruz. Yaptığımız toplantılar ve görüşmelerle bu bilinci başta esnafımız olmak üzere tüm işletmelere aşılamaya çalışıyoruz. Bu vesileyle 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nda tüm işletmelere kazasız bir çalışma hayatı dilerken, bu konuda daha bilinçli, duyarlı ve sorumlu olmamız gerektiğinin altını çiziyorum" ifadelerini kullandı.