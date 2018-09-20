İş dünyasından Yeni Ekonomi Programı açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Yeni Ekonomi Programı'nın çok iyi çalışılmış bir program olduğunu belirterek, "Önümüzdeki süreçle ilgili olarak her türlü değerlendirmenin yapıldığını görüyoruz." dedi.

Kaan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Dengelenme, Değişim ve Disiplin" sloganıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nı (2019-2021) açıklamasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

YEP'in çok iyi çalışılmış bir program olduğunu aktaran Kaan, "Dengelenme, Değişim ve Disiplin' odaklı bu öngörüleriyle birlikte çok iyi çalışıldığını söylemek istiyorum. Önümüzdeki süreçle ilgili olarak her türlü değerlendirmenin yapıldığını görüyoruz. 2019 yılı için tüm dünyada beklenen daralmanın da aynı şekilde bu sürecin içine dahil edildiğini gördük." ifadelerini kullandı. Kaan, 2020 ve 2021 sonrasındaki değişimin çok iyi planlandığını gördüklerini kaydederek, "Kendilerine ellerine sağlık diyorum. Biz MÜSİAD ve sanayici kesimi olarak işsizlikle ilgili çalışmaya, büyümeye ve katma değerli üretim yapmaya devam edeceğiz." bilgisini verdi.

2013'e kadarki süreçte Türkiye'nin büyüme rakamlarının gayet iyi olduğunu vurgulayan Kaan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sürece döneceğimizi düşünüyorum. Dünyadaki daralmanın etkisini görüyoruz. Yurt dışından gelen ve yurt içinde pompalanan bir algı var. Bu algıya karşı çıkıyoruz. Piyasalarda bazı sıkıntılar olabilir, ülke bu süreci rahatlıkla atlatacak bir düzeyde. Bizim için buradaki 2 seneyi rahatlıkla atlatıp sonrasında eski büyümemize döneceğimizi düşünüyorum."

TÜSİAD BAŞKANI EROL BİLECİK: MEMNUNİYET DUYUYORUZ

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin, "Özellikle ciddi tasarruf tedbirleri, mali disiplinin devamı, kayıt dışı ekonomi ile mücadele, vergi politikaları, yüksek katma değerli üretimin desteklenmesi ve cari açığın azaltılması yönündeki kararlılığı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Bilecik, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıkladığı YEP'e ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, programın, gerçekçi hedefler içerdiğini bildirdi.

Bilecik, şunları kaydetti:

"Özellikle ciddi tasarruf tedbirleri, mali disiplinin devamı, kayıt dışı ekonomi ile mücadele, vergi politikaları, yüksek katma değerli üretimin desteklenmesi ve cari açığın azaltılması yönündeki kararlılığı memnuniyetle karşılıyoruz. Programın uygulanmasının yakından takibinin yapılmasını ve somut sonuçlara hızla ulaşılmasını temenni ediyoruz.

Programda da bahsi geçtiği üzere, önümüzdeki dönemin önceliği, finansal sistemimizin istikrarının teminidir. Bankalarımızın sağlıklı yapısının korunması için yeniden yapılandırma mekanizmaları dahil olmak üzere tüm gerekli tedbirlerin alınması önem kazanmıştır. Reel sektörün üretim, istihdam ve büyümeye katkısının devamı için güçlü bir finansal sistemin devamlılığı elzemdir. Ayrıca eş zamanlı olarak; mevcut sıkı para politikası ve enflasyon ile mücadelenin devamı, sorunlara özellikle serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde yaklaşılması, yatırım ortamı için de önemli olan hukuk devleti ve özgürlüklerin en ileri demokrasiler düzeyinde geliştirilmesi ve Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinde Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ile ilerlenmesi son derece önemlidir. İş dünyası olarak, bu hedefler ve Yeni Ekonomi Programı'nın başarısı doğrultusunda seferber olmaya devam edeceğiz."

'GERÇEKÇİ, ŞEFFAF VE TUTARLI'

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programını değerlendirdi.

İş Dünyası olarak özellikle bazı beklentilerimize cevap niteliğinde bir programın açıklanmasını bekliyorduk. Nitekim Yeni Ekonomi Programı dengeleme, disiplin ve değişimi temel alan, piyasa ekonomisinin temel prensiplerinden hareketle gerçekçi, şeffaf ve tutarlı bir program olmuş. İnşallah belirlen bu yol haritası uygulamada da başarılı olur ve ekonomik yönden arzulanan normalleşmeye kısa bir süre içerinde kavuşuruz. '' açıklamasında bulundu.

ASKON Başkanı Cesur, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu;

İş dünyası olarak finansal ve fiyat istikrarı noktasında yeni bir yapılanmaya yeni programa ihtiyaç duyuyorduk. Ha keza büyüme devam ederken enflasyon sorunu da baş gösterdi. Bu konuda da tasarruf politikalarının devreye girerek enflasyonu tek hanelere indirecek tedbir beklentisi içerisindeydik. Ve yine en büyük sorunlarımızdan cari açık konusunda katma değeri yüksek yerli ürünlere sahip olmamız gerçeği idi. Bütün bunlara cevap aradığımız bir program bekledik. Yeni Ekonomi Programında bu gerçeklerle yüzleşildiğini gördük. Tasarruf tedbirleri ile enflasyonun tek hanelere indirilerek 2021 itibarıyla yüzde altıya çekilecek olması, Kamu Maliyesi ve Dönüşüm ve Değişim Ofisi ile tasarruf ve gelir dönüşüm programının uygulanacak olması, Merkezi bütçe açığının yüzde ikilerin altına çekilmesi, Türkiye Finansal Hizmetler kurulunun kurularak finansal hizmetlerin bir düzen altına alınacak olması disiplinli bir finans yönetimini ve tasarrufu beraberinde getirecektir. Bu süreçte piyasalar eskiye oranla daha rahat hareket edemeyecek fakat olumsuz senaryoların da önüne geçilecektir. Yeni ekonomi programı bir nevi dengeleme, disiplin ve değişimi temel alan, piyasa ekonomisinin temel prensiplerinden hareketle gerçekçi, şeffaf ve tutarlı bir program olmuş. İnşallah belirlen bu yol haritası uygulamada da başarılı olur ve ekonomik yönden arzulanan normalleşmeye kısa bir süre içerinde kavuşuruz.