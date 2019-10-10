İş dünyasından ‘Barış Pınarı’na tam destek

Türkiye’nin, YPG/PKK hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na iş dünyasından tam destek geldi.

-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Rabb’im, Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan şanlı ordumuzun mensubu tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin.” ifadesini kullandı. Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince, ülkenin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı’nın başlatıldığını belirterek, “Kalbimiz ve dualarımız Mehmetçiklerimizle. Sefer bizden, zafer Allah’tan” değerlendirmesinde bulundu.

-İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “İTO’nun temsil ettiği 420 bin üyemiz adına söylemek isterim ki, iş dünyamız tüm gücüyle devletimizin ve ordumuzun yanındadır, arkasındadır” açıklamasında bulundu. Avdagiç, açıklamasında, ”Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında kahraman ordumuza, jandarma ve polis teşkilatımıza muvaffakiyetler diliyorum. Cenab-ı Hak, yâr ve yardımcıları olsun” görüşlerine yer verdi.

-Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise “Bölge, barıştan her geçen gün uzaklaştırılmaya yönelik uygulamalara maruz bırakılırken, Ortadoğu’da sağduyunun temsilcisi olan Türkiye’nin, bu duruma kayıtsız kalması düşünülemez. MÜSİAD olarak, devletimizin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu desteklediğimizi kamuoyuna duyururuz” açıklamasında bulundu.