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Ekonomi İş dünyası Katar’la iş birliğini güçlendirecek
Ekonomi

İş dünyası Katar’la iş birliğini güçlendirecek

Katar Finans Merkezi (QFC) tarafından düzenlenen “Gelişen Fırsatlar: Katar ve Türkiye” başlıklı internet seminerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türk iş dünyasının Katar’la iş birliğinin giderek güçlendiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 10:11:00 -
İş dünyası Katar’la iş birliğini güçlendirecek

Türkiye ve Katar arasındaki güçlü iş birliğinin, Türkiye’deki yeni yatırım imkanlarına doğru yönelterek artırılmasını istediklerini ifade eden Avdagiç, “Türkiye ve Katar arasındaki ekonomik bağın üretime, sanayiye ve teknolojiye doğru kuvvetli bir şekilde evrilmesini arzu ediyoruz” dedi. Katar Finans Merkezi (QFC) İdaresi Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Muhammed Al-Jaida, Katarlı şirketlerin Türkiye’de özellikle finans, medya, gıda ve perakende sektörüne en çok yatırım yapan ülkelerden biri olduğunu vurgulamışt

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