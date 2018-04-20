İş dünyası erken seçim için ne dedi? Sizler için hazırladık

YENİ AKİT / EKONOMİ

Sanayicileri ve tüccarları temsil eden odalar ile derneklerin başkanları, erken seçim kararını şöyle yorumladı:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan erken seçim kararı tüm milletimize ve iş dünyamıza hayırlı olsun. İş dünyamızı rahatsız eden belirsizliklerin biran önce ortadan kalkması ve ekonomik reform gündemimize daha iyi odaklanabilmemiz açısından 24 Haziran 2018 tarihi son derece yerinde bir tercihtir. Türkiye, 24 Haziran sonrasında hedeflerine hızla ilerleyecektir.”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken: “Erken seçim kararı ile ekonomide rahatlama oldu. Kararın ardından posterciden lokantacıya, reklamcıdan matbaacısına, otelciden taksiciye ve konfeksiyoncuya kadar bütün sektörler harıl harıl çalışıp payını alacak. Böylece belirsizlik ve durgunluk ortadan kalkacak. Seçim harcamaları ile piyasalar canlanacak. Başta başkent Ankara olmak üzere ülke genelinde büyük bir canlılık yaşanacak. Esnaf ve sanatkârlarımız da bu canlılıktan yararlanacak.”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: “Türkiye, gerek ekonomik kalkınmasına ivme kazandırmak gerekse de demokratik kazanımlar noktasında çok önemli reformları gerçekleştirirken, bir taraftan da uluslararası siyasette daha fazla söz sahibi olma ve sınır ötesi operasyonlarla da insanlığın başına bela olan terör sorununun ortadan kaldırılması adına tarihi adımlar atıyor. İnşallah 24 Haziran’da oluşacak yeni hükümet sistemiyle bu hamleler daha da ivme kazanacak ve ülkemiz, 2023, 2053 ve 2071 için belirlediğimiz hedeflere çok daha hızlı ulaşacaktır.”

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz: “Kalıcı istikrar için en doğru karar bir an önce milli iradeye başvurmaktır. Bir an evvel seçim tamamlanmalı ve milletimiz yanılmaz iradesi ile tüm dünyaya, istikrarlı yürüyüşüne devam edeceğini göstermelidir. 24 Haziran 2018 seçimleri milletimize ve devletimize hayırlı uğurlu olsun.”

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Bulut: “Erken seçim kararı yerindedir, olumludur. Kuşkusuz bu seçim her şeyi netleştirecek, yabancı yatırımcıların tereddüdünü giderecek ve ekonomimize ivme katacaktır.”

lAnadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur: “Cumhurbaşkanımız tarafından seçimin 24 Haziran’da yapılacağının açıklanmasını yerinde buluyoruz. Türkiye’nin öncelikleri bakımından biran önce seçim konusu gündemden kalkmalıdır. Türkiye’nin öncelikleri çok farklı. İç ve dış gelişmeler her gün farklı bir dinamikle hareket ederken, ülkemizin gündeminde uzun bir seçim süreci yer almamalı.”

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün: “Seçim tarihinin 24 Haziran olarak açıklanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Belirsizliklerin ortadan kalkması ve seçimlerin hızla yapılacak olması, iş dünyası için yılın ikinci yarısının kazanılması anlamına gelmektedir. Kararın ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor; seçimlerin hemen ardından gündemimizin halkımızın refah artışı ve mutluluğu için ekonomiye, sürdürülebilir büyümenin sağlanması için atılması gereken adımlara dönmesini önemsiyoruz. “

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin: “24 Haziran tarihini gayrimenkul sektörü olarak büyük bir heyecanla karşılıyoruz. Ekonomiye yeniden odaklanabilmemiz için verilen kararı yerinde bir tercih olarak değerlendiriyoruz. Seçim ortamının kısa sürecek olması sektörümüz tarafından ayrıca memnuniyetle karşılanmıştır. İş dünyamız, belirsizliklerin 2019 Kasım tarihine kadar sürecek olmasından rahatsızdı. Bir buçuk yıllık bu uzun belirsizlik dönemi özel olarak gayrimenkul sektörümüzün mevcut potansiyelini ortaya koymasının önündeki engellerden biriydi.”

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas: “Bu kararla birlikte bulutların dağıldığı, ekonomiye pozitif yansıdığı bir hava oluşacak. Konut sektörü seçimlerden pozitif etkilenecektir. Yatırımcılarımızın yatırım iştahı artacaktır. Beklemekte olan yatırımcılar ve konut alımını erteleyen konut alıcıları harekete geçecektir. Satışlarda artış yaşanacaktır. Bu durum 2018 rakamlarına olumlu yansıyacaktır. 2023 hedeflerine giden Türkiye için ise bir viraj daha geçilmiş olacak.”