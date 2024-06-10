İş dünyası bu skandalla çalkalanıyor! Milyarlık şirketlere şaibeli devir

HABER MERKEZİ

2022 yılında hayatını kaybeden işadamı Kemal Ayhan ile ailesine ait olan ve bünyesinde Kay Süt markasıyla süt sektörünün önemli firmalarından birini de barındıran şirketlerle ilgili dikkat çekici bir dava dosyasının yürütüldüğü öğrenildi. Balıkesir merkezli MAR Tüketim A.Ş., ÖZÜ SÜT LTD şirketi ve Yıldız Modern LTD şirketi olmak üzere üç ana şirket olarak organize olan KAY SÜT Grup’un sahibi Ayhan’a ait şirketler ile birçok mal varlığının ve taşınmazlarının, kredi bulma bahanesiyle el değiştirdiği öne sürüldü. Vefatından önce ekonomik darboğaza düşen Ayhan’ın ödeme güçlüğü çektiği borçlar yüzünden konkordato müracaatı yaptığı fakat şirketlerin mal varlığının çok fazla olması üzerine bu talebinin reddedildiği ve bunun üzerine borç bulma vaadinde bulunan Yıldızlar SSS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yıldız’a, İnançlı İşlem Sözleşmesi karşılığında bütün mal varlığını devrettiği belirtildi.

7 milyarı 15 milyona kaptı

Yıldız’ın, “100 milyon dolar kredi bulurum. Bu kredi karşılığında bütün mal varlığını bir inançlı işlem sözleşmesi ile benim şirketime devret. Ben 100 milyon doları bulunca borçlarını öderiz. Ben sana mallarını iade ederim” şeklindeki sözleri sonrası şirketlerini devreden Ayhan’ın, noter devri gerçekleştiği gün hastaneye kaldırıldığı ve 10 gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Kredi bulma sözünü yerine getirmediği ifade edilen Yıldız’ın ise piyasa değeri yaklaşık 7 milyar lirayı bulan tüm şirket hisselerini ve taşınmazlarını yaklaşık 30 milyon dolar gibi bir rakamla satın aldığını öne sürerek, Ayhan ve ailesine ait tüm varlıkları sahiplendiği ifade edildi.

Mülkler iade edilmedi

Ayhan’ın ailesi ise, “Türkiye’nin üçüncü büyük modern süt fabrikası, yem fabrikası, 125 tane tapu, 175 tane tır, seralar, yüzlerce taşınır-taşınmaz mallar, işletmeler, Türkiye’nin en modern keçi çiftliği, 9 tane termal kuyu ve kasada bulunan 35 milyon lira nakit para ile 35 milyon liralık alacaklar dahil toplamda 7 milyarlık mal varlıklarının, Yıldızlar SSS Holding’in mülkiyetine geçtiğini ve bunun karşılığından kendilerine sadece geçiş bedeli olarak 15 milyon lira ödediğini iddia ediyor. Ailece fakirliğe düşen ve haciz sarmalıyla boğuşan Ayhan’ın 11 mirasçısı, 20.01.2021 tarihinde imzalanan İnançlı İşlem Sözleşmesinin sona erdiğini ve en geç 30.06.2023 tarihinde, Ayhan’a ait şirket hisselerinin ve gayimenkullerinin kendilerine iade edilmesi gerektiğini, ancak hiçbir şey alamadıklarını belirtiyor. Annesi Güllü Ayhan ile birlikte 11 mirasçı olarak dava açtıklarını belirten Ayhan’ın büyük oğlu Ergun Ayhan, yaşananları şöyle anlattı:

11 mirasçı dava açtı

“Babam biraz finansal sıkıntıya girince Sebahattin Yıldız’la tanıştırmış. Yıldız, ‘Türkiye’nin yüzde 10 maden sahası benim’ diyerek ve bazı siyasileri referans vererek babamla bir anlaşma yapmışlar. Bu anlaşma neticesinde, ‘Ben sana 100 milyon dolar kredi bulurum ama bunun için başta malvarlığını tümüyle bana devretmen lazım’ demiş. Bunun üzerine 3 şirket ve taşınmazların tapuları ile şirket adına kayıtlı araçları bile üzerine almış. Babam bir gün sonra hastaneye yattı ve orada vefat etti. Kredi bulma sözleşmesi bir sene içerisinde doluyor fakat imza benim değil diyerek hisseleri bize vermiyor. Peki kardeşim 7 milyarlık malvarlığını Kemal Ayhan sana niye verdi? 15 milyona mı sattı bunlar? Şimdi biz bunun mücadelesini veriyoruz. Şirketimize ait malları kendisine ait şirketlere devretmeye çalışıyor. Araçları elden çıkarmış. Ne kredi buldu, ne banka borçlarını ödedi. Babamdan dolayı da tüm aileye haciz geldi. Personelin de maaşları ödenmedi. 9 kardeşim ve annem ortada kaldık.” Öte yandan cevap hakkında duyduğumuz saygı gereği Yıldızlar SSS Holding iletişim numaralarını defalarca aramamıza rağmen, cevap veren olmadı.

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