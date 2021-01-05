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Aktüel İş Bankası'ndan "Adnan Bali'nin istifa ettiği iddialarına" ilişkin açıklama
Aktüel

İş Bankası'ndan "Adnan Bali'nin istifa ettiği iddialarına" ilişkin açıklama

Türkiye İş Bankası: - Sayın Adnan Bali görevini sürdürmekte olup konuya ilişkin 6 Ocak 2021 tarihinde düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacaktır

Yeniakit Publisher
2021-01-05 18:46:02 -
İş Bankası'ndan "Adnan Bali'nin istifa ettiği iddialarına" ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin istifa ettiğine dair yer alan haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

Türkiye İş Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Çeşitli basın-yayın organlarında genel müdürümüz sayın Adnan Bali'nin istifa ettiğine dair yer alan haberler asılsızdır." denildi.

Açıklamada, Adnan Bali'nin görevini sürdürmekte olup konuya ilişkin yarın düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacağı bildirildi.

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