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Dünya İş adamı Haim Saban'dan çirkin sözler: Filistinlilere kemik atıldı
Dünya

İş adamı Haim Saban'dan çirkin sözler: Filistinlilere kemik atıldı

İsrail ve BAE arasında imzalanan anlaşma sonrası açıklamalarda bulunan İsrailli iş insanı Haim Saban, ilhakı durdurmanın Filistinlilere atılan bir kemik olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 05:22:00 -
İş adamı Haim Saban'dan çirkin sözler: Filistinlilere kemik atıldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile Beyaz Saray'da normamalleşme anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında ilk olarak İsrail'e hava sahası açılırken, Suudi Arabistan ilk kez bir İsrail uçağının hava sahasını kullanmasına izin verdi.

"Filistin'e atılan bir kemik"

İsrail ve BAE arasında yapılan anlaşmada büyük rolü olan İsrail asıllı iş adamı Haim Saban anlaşmayla ilgili yaptığı yorumda, Barışa karşılık F-35'lerin satılacağını söyleyerek, ilhakın durdurulmasını Filistin'e atılan bir kemik olarak yorumladı.

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