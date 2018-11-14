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İş adamı cinayetinde şok ayrıntılar

İş adamının öldürülmesiyle ilgili maktulün eski  çalışanıyla kadın kıyafetleri giyerek cinayeti işlediği öne sürülen arkadaşının  ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istemiyle yargılanmasına devam  edildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:31
İş adamı cinayetinde şok ayrıntılar

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Osmaniye T Tipi Kapalı  Cezaevi'nde tutuklu bulunan Nizami K. ile Halil İ. Ses ve Görüntülü Bilişim  Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Öldürülen iş adamı Kazım Fidancı'nın eşi ve kızları ile tarafların  avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, mahkemeye cinayeti aydınlatacağı iddiasıyla mektup  gönderen, başka bir suçtan Adana E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan B.S. tanık  olarak dinlendi.

Öldürülen Kazım Fidancı'yı tanıdığını belirten B.S, "Ben sanayide  kaynakçı olarak çalışıyordum. Öldürülen iyi bir insandı. Benim sevgi evlerinde  kalan kızıma sahip çıkardı.  Bana da maddi yardımda bulunurdu. Ben Kazım’ın  sağlığında Nizami'ye 150 bin lira verdiğini biliyorum.  Bu parayı 'Kendi iş  yerini açsın, batmasın, rezil olmasın' diye verdi. Kazım'ı Nizami'nin öldürdüğünü  düşünüyorum. Çünkü Halil bunu yapamaz, bir tavuk bile kesemez." dedi.

Daha sonra söz verilen sanıklardan Nizami K. Ve Halil İ. tanığı  tanımadıklarını söyledi.

Dava dosyasında araştırılacak başka husus kalmaması üzerine cumhuriyet  savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcı, mütalaasında, Halil İ'nin cinayeti Nizami K'nin azmettirmesi  sonucu işlediğini belirterek, her iki sanığın da ağırlaştırılmış müebbet hapisle  cezalandırılmalarını istedi. Savcı ayrıca, sanık Halil İ'ye verilecek cezada  Nizami K'nin azmettirici olduğunu ortaya çıkarttığı için indirim yapılmasını  talep etti.

Esas hakkındaki mütalaanın ardından söz verilen müştekiler de her iki  sanığın da en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. 

Sanıklardan Nizami  K. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Beni  tehdit eden bir şahsı nasıl suça azmettirebilirim. Eşimle, işimle beni tehdit  ediyordu. Beni öldüreceğinden bile şüpheleniyorum." dedi.

Halil İ.de diğer sanığın yalan söylediğini öne sürerek, "Kendisine  emniyete gidip bu olayı aydınlatmak istediğimi söyledim ama olabileceklerden  korktuğum için geri durdum." diye konuştu.

Sanık avukatları da esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre  istedi. 

Mahkeme heyeti, her iki sanığın da mevcut durumunun devamına karar  verip duruşmayı karar için erteledi.

OLAY 

Sarıçam ilçesi Bayramhacılı Mahallesi'nde 22 Ağustos 2017'de devriye  gezen polisler, göl kenarında park halindeki otomobilin içinde çatı işleri yapan  iş adamı Kazım Fidancı'yı bıçakla öldürülmüş olarak bulmuştu. Yapılan soruşturma  sonunda, Fidancı'yı öldürdükleri iddiasıyla yakalanıp tutuklanan Nizami K. ve  arkadaşı Halil İ. hakkında "Tasarlayarak öldürme" suçundan dava açılmıştı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 15:31
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  2. Adana
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