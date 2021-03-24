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Kadın - Aile İrmik topları nasıl yapılır? İrmik topları tarifi
Kadın - Aile

İrmik topları nasıl yapılır? İrmik topları tarifi

Kolay irmikli tatlı tarifi | Hızlıca bir tatlı tarifi arayanlar 'Kolay tatlı tarifleri' konusunu araştırıyor. Peki, irmik topları nasıl yapılıyor? İrmik tatlısı tarifi | İrmik topları gerekli malzemeler

Yeniakit Publisher
2021-03-24 17:27:00 -
İrmik topları nasıl yapılır? İrmik topları tarifi

Tatlı krizinizi hızlıca sonlandırmak istiyorsanız; irmik topları hazırlamaya ne dersiniz?

İrmik topları tarifi

Malzemeler:

  • 7 yemek kaşığı irmik
  • 5 yemek kaşığı şeker
  • 3 su bardağı süt
  • 1 paket krem şanti
  • Hindistan cevizi

İrmik topları nasıl yapılır?

Bir tencereye süt, irmik ve şekeri alıp karıştırarak pişirin.

Kıvam alan karışımın altını kapatın.

Karışım soğuduğunda krem şantiyi ekleyip karıştırın.

Tatlı soğuduğunda elinizi ıslatıp küçük toplar oluşturun.

Ardından irmik toplarını Hindistan cevizine bulayın.

Tatlıyı en az 3-4 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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