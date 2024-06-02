İrlandalı Vekil Gazze'deki katliamı anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Sinn Féin TD Thomas Gould, İrlanda Parlamentosu'nda Gazze'deki çocuk ölümlerini anlatırken duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

Cork North Central milletvekili olan Gould, hafta sonu Rafah'ta gerçekleşen ve "başsız bir çocuk" bırakan füze saldırısı hakkında konuşurken kelimeler boğazında düğümlendi.

"UMARIM AYNI ŞEKİLDE CEHENNEMDE YANAR"

"Umarım Benjamin Netanyahu, aynı şekilde cehennemde yanar. Çocuklar ve aileleri nasıl yandıysa, o da aynı şekilde yanar." diyen Gould'un sesinin titrediği ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden yaklaşık 37 bin Gazzeli sivilin yasını tutan Gould, bu kayıpların sadece birer istatistikten ibaret olmadığını vurguladı.

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Her bir kaybın arkasında yıkılan hayatlar ve dağılan aileler olduğunu belirtti.

"İNSANLIK ADINA UTANÇ KAYNAĞI"

Gould, konuşmasının devamında, "Bu ölümler, dünyaya insanlık adına utanç kaynağı olmalı. Masum çocukların ve ailelerinin bu şekilde hedef alınması kabul edilemez. Hepimizin, bu zulmü durdurmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor" dedi.

Gazze'de yaşanan trajedinin sona ermesi için uluslararası topluma çağrıda bulunan Gould, adalet ve insan hakları için mücadele etmenin önemine değindi.

Gazze'deki çocukların ve sivillerin çektiği acıların sona ermesi için herkesin harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.