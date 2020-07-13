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Aktüel

İrlandalı turist, müezzin için imza kampanyası başlattı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan İrlandalı turist, Hanım Cami'sinde görevli müezzin Arif Ercan'ın sesini kendi oturduğu bölgede de duyabilmek için imza kampanyası başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 18:18:00 -
İrlandalı turist, müezzin için imza kampanyası başlattı

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 15 yıldır Kuşadası’na gelen 60 yaşındaki Baya Hilary Demdsey, Kuşadası merkezde bulunan Hanım Cami’nin yakınındaki bir kafede otururken ezan okunmaya başladı. Ezan sesinden çok etkilenince önce telefonu kaydeden turist daha sonra da camiye gidip müezzinle tanıştı.

Kaydettiği ezan sesini Kuşadası’nda yaşayan diğer İrlandalı turistlere de dinleten Demdsey, arkadaşlarının da çok etkilenip duygulandığı görünce bu defa kendi dili Kuşadası Kaymakamlığı’na hitaben dilekçe yazıp aynı müezzinin kendi bulundukları bölgede ezanları okuması için imza kampanyası başlattı.

"Gerçekten muhteşem duygular yaşadım"

Ezanı dinlettirdiği 51 kişiden imza toplayan Demdsey, "Yaklaşık 15 yıldır Kuşadası'na geliyorum. Kafede otururken duyduğum ezan sesinden çok etkilendim. Hemen camiye gidip ezanı okuyan kişi ile tanıştım. Adının Arif Ercan olduğunu öğrendiğim bu müezzin Kuşadası Belediye Cami'sinde görevliymiş ve biz bu müezzinin o camide okuduğu ezanı duymuyoruz. Arif Ercan’ın okuduğu ezanı gerçekten ruhumda hissettim. Ezan biter bitmez hemen Arif’in yanına gidip hangi Cami’de görev aldığını sordum. Bana başka bir Cami’de görev aldığını geçici olarak bugünlük gelip ezan okuduğunu söyledi. O günü aklımdan çıkaramıyorum. Gerçekten muhteşem duygular yaşadım. Arkadaşlarıma da dinlettim onlarda benimle aynı duyguyu yaşadılar. İmza toplayıp Kaymakamlığa dilekçe verdik. Arif Ercan umarım Hanım Cami’ye tekrar gelir ve biz de ezanları onun sesinden dinleriz" dedi.

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Yorumlar

7düvel Hasan

Bu dini Hanslar anladı ama bizim Hasanlar anlamadı. Cahilce heykel ve putlara daha çok saygı gösteriyor bazı geriler
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karlıdağlar

yüksek hoparlör sesini sevmem ama müezzin kardeşimiz çok etkileyici ses ve makamda okuyor demektir.yeni akit sitemiz okurlarına bu ezanı dinletebilse ne iyi olur.
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