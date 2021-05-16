İrlanda: İsrail’in çocukları öldürmesi kabul edilemez

İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Gazze’de pazartesiden beri İsrail ateşinde 32 çocuk öldü. Bu, tüm ölümlerin yaklaşık 4’te biri. Kabul edilemez! İsrail’in çatışma halindeki çocukları korumaya yönelik uluslararası yasal yükümlülükleri var ve bunu yapmıyor. İrlanda yarın (bugün) Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde tekrar güçlü bir şekilde dile getirecek” ifadelerini kullandı.