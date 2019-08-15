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Irkçılık, yok olan demokrasi ve İslam düşmanlığı! Batı: ‘Bölgendeki camiyi yak’

Son zamanlarda İslamofobik saldırılarla bilinen Avrupa, ırkçılık ve İslam düşmanlığı ile bataklığa doğru savruluyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:22
Irkçılık, yok olan demokrasi ve İslam düşmanlığı! Batı: ‘Bölgendeki camiyi yak’

Dünyaya insan hakları ve demokrasi dersi veren Avrupa hızla ırkçılık ve İslam düşmanlığı bataklığına doğru savruluyor. Batı’da giderek yükselen ırkçı dalga insanlık değerlerini de tehdit etmeye başladı.

Star’ın haberine göre, Avrupa’da başta Almanya olmak üzere aşırı sağcı akımlar, popülist siyasetin de etkisiyle ırkçı ve İslamofobik hastalığa dönüştü. Son yıllarda İslam ve Müslümanların görsel ve yazılı medya ve politikacılar tarafından bilinçli bir şekilde sadece El Kaide ve DAEŞ gibi terör örgütlerinin vahşi katliamlarıyla ilişkilendirilmesi saldırılara göz yumulmasına da yol açtı. Yükselen ırkçı-faşist dalgaya karşı muhafazakâr demokrat kesimlerin de ayak uydurması, Avrupa faşizme kayıyor endişesine neden oldu. Bütün bunlar kendisini İngiltere, Almanya ve Norveç gibi ülkelerde cami saldırıları şeklinde göstermeye başladı.

Terör diyemediler

İslamofobik saldırılar, Batı ülkelerinde yoğun olarak yaşanmasına rağmen, bugüne kadar bunun bir ‘terör’ sorunu olduğu gerçeği kabul edilmeyip, hep ‘bireysel saldırı’ olarak ele alındı. Dünyanın gözünü, kulağını kapattığı saldırıların rakamları ise korkutucu boyuta ulaştı. Avrupa’da, 25 milyon Avrupa vatandaşı olan Müslüman yaşıyor. Her yıl ivme kazanan ırkçı ve İslamofobik saldırılar son yıllarda ortalama 5 bini buldu. Söz konusu saldırıların her yıl artması Batı toplumundaki Müslümanları tedirgin İngiltere’de yılda 2 bini aşkın, Almanya’da 950, Polonya’da 664, İspanya’da 546, İsveç’te 439, Avusturya’da 256 ve Fransa’da 121bilinen olay yaşandı.Rakamlar, her geçen gün saldırıların daha yoğunlaştığı ve planlı şekilde sürdürüldüğünü ortaya koyuyor. Dünya, 2019’a da İslamofobik bir saldırıyla başladı. İsveç’in Malmö kentinde 1 Ocak’ta Mahmud Cami’ne saldırı yapıldı. Saldırıda caminin dış duvarındaki camlar kırıldı, olay yerinde kurşun çekirdekleri bulundu. 12 Ocak’ta, İtalya’da bir okulda Arapça ve İslam kursu verilmesi planı ‘Okul camiye dönüştürülüyor’ tepkileri üzerine iptal edildi. Kursa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika kökenli ailelerin çocuklarının katılması bekleniyordu. Aşırı sağ partiler, göçmen çocuklarına Arapça ya da İslam dini dersleri yerine İtalyanca öğretilmesini istedi.  

Suçları cezasız kaldı

Hollanda’da da 17 Ocak’ta, kendilerini ‘Batı’nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar’ olarak tanımlayan PEGİDA isimli grup, cami önünde gösteri yapıp İslam karşıtı film izletti. Gösteride İslam’a hakaret eden konuşmalar yapıldı. İstatistiklere göre Hollanda’da her yıl 2 binden fazla ırkçı saldırı gerçekleşiyor. Müslümanlara yönelik ise son 2 yılda 250’den fazla İslamofobik saldırı oldu. Bu saldırılardan sadece 46’sı cezalandırıldı.

‘Bölgendeki camiyi yak’

Ocak ayının başında camiye saldırının yapıldığı İsveç’te, aynı ayın sonlarında ise ırkçılar, üzerinde cami ve ateş resimleri ile “Bölgendeki camiyi yak” yazılı tişörtler bastırdı. Sadece 2018’de 38 cami ve mescidin saldırıya uğradığı İsveç’te, sosyal demokrat parti temsilcileri, camilerin yakılmasını talep eden tişörtlerin bastırılmasının engellenmesini istedi.

El bombalı saldırı

ABD’deki durum da Avrupa’yı çok aratmayacak nitelikte. 2017’de ABD’de kayıtlara geçen İslamofobik saldırılar 2016 yılında 2 bin 213, 2017’de 2 bin 599. Amerika kıtasının bir başka ülkesi, bir milyon Müslümanın yaşadığı Kanada’da da 2016 yılında 64, 2017’de ise 70 İslamofobik saldırı yaşandı. Filipinler’de 30 Ocak’ta Mindanao adasındaki Müslümanların yoğunlukta olduğu Zamboanga kentinde sabahın erken saatlerinde gerçekleşti ve 2 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırının, 27 Ocak’ta Sulu Adası’nda bulunan Katolik kilisesini hedef alan ve 21 kişinin hayatını kaybettiği DAEŞ’ın üstlendiği saldırıya karşı misilleme olup olmadığı değerlendirildi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:22
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  9. DAEŞ
  10. Müslüman
  11. Arapça
  12. PEGİDA isimli grup

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  • Abdullah MuratAbdullah Murat43 dk önce
    Dili arapça olan bir islam(Allahın hükümleriyle yönetilen) devletine hicret etmeniz gerekirAllahın ruhsatıyla orada kalıp cami yapmıyordunuzki onların kanunlarına göre onların iznine tabi orada kalıyordunuz. dünyada aklı selim küfrün içinde değildir Onlar şeytanın fısıldadığı Allahın onları korumadığı bir zümredir Şeytan ezeli kıyamete kadar sürecek ilahi düşmanlığın başıdır Kafirler onun için mücadele ederler Şeytan sağdan yaklaşır soldan yaklaşır Önce izin verir sonra rezilde eder Allahın hükümlerine kurandaki öğüdüne göre hareket edin Bölünmeyin dostunuz düşmanınızı kurana göre belirleyin Zaten onların açıp kapamasına tabi mescid yapılamaz ve oralarda can mal güvenliğide sağlanamaz Şeytana tabiyetleri ve imansızlık onların hakka olan kalplerindeki kinleri oncak hidayet olmaları ile gider. ve islam müslümanlık mescid ve namazdan ibaret değildir Allahın hükümleri varken Küfre tabiyet Küfre sebep haramdır Kafirler yani şeytan 2 şeyle başarı sağlamış olur Katletmek veya döndürmek Allahın hüküm konularında kendilerine tabi yapmak Evlilik miras Adalet hayatın tamamı Allah tarafın belirlenmiş kurallara tabidir Allahın hükmüyle hükmetmeyen yöneticilere tabi olunmaz Küfür sadece kuranı inkar değildir Cinayet kuranda Allahın hükmüyle lanetlenmiş ve ebedi cehennemlik yapar Bu katil ben müslümanım desenamaz kılsa ne fayda böyle büyük suçlara girmemek uzak durmak gerçek şerefi namusu korumaktır Kuranda hristiyan ve yahudileri dost edinmeyin emri vardır ve dost edinenler onlardandır hükmü vardır Onlara boyun eğmeyin emri vardır ve kuranda onlar şeytanın dostu gadap yolunda savaşanlar şeytanın çağrısına uyanlar olarak bildirilir. tüm kafirler topluluğu şeytanın bu düşmanlığının etkisindedir Bazılarının arasına kin koyulmuştur Kendi aralarındada şiddetli mücadele ederler Şeytan onlardan nasibini küfür için yaşasalarda kafir olarak ölselerde almaktadır. Müminin kurandaki vasıfları kafirlere karşı onurlu boyun eğmeyen şiddetli müminlere karşı şevkatlidir. Hristiyanlarda yahudilerde kuranda müşrik olarak bildirilir Müşrikler pislik olarak nitelendirilmiştir Allah yolunda savaştan kasıt şeytan ve onun dostlarıyla savaşmaktır Müslümana küfür olmayan savaş budur Bunun dışı kafirleri dost edinerek savaşmak müslümanlara karşı savaşmak mürted yapı savaşmak dinden çıkma ve ebedi cehenneme gitme vesileleridir.

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