Irkçı Ümit Özdağ kararını değiştirdi! Zafer Partisi'nin ikinci tur...
Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceklerini bugün açıklayacak olan Zafer Partisi Genel Başkanı Irkçı Ümit Özdağ basın toplantısının saati değiştirdi. Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, 11.00'da gerçekleşmesi gereken toplantının saat 13.00 olarak değiştirildiği belirtildi.
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamasının ardından gözler Zafer Partisi’ne çevrildi.
Kararın duyurulmasının ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Oğan'ın açıklamalarının 'kenti politik tercihi olduğunu, Zafer Partisi'ni temsil etmediğini ve bağlamadığını' belirtti.
Bugün saat 11:00'da gerçekleştirilecek olan basın toplantısı ile kararını duyuracaklarını belirten Ümit Özdağ’ın açıklaması ileri saate alındı.
Zafer Partisi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Değerli Basın Mensupları,
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Bugün saat 11.00'de gerçekleştireceğimizi duyurduğumuz basın toplantısının saati, 13.00 olarak değiştirilmiştir."