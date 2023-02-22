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Siyaset Irkçı Tanju Özcan'dan haddi aşan sözler! 'Halil Konakcı akıl hastanesine sevk edilmeli'
Siyaset

Irkçı Tanju Özcan'dan haddi aşan sözler! 'Halil Konakcı akıl hastanesine sevk edilmeli'

Bolu Belediye Başkanı ırkçı Tanju Özcan hadsiz ifadelerle Halil Konakcı Hoca'yı hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 17:09:00 - 2023-02-22 17:17:47
Irkçı Tanju Özcan'dan haddi aşan sözler! 'Halil Konakcı akıl hastanesine sevk edilmeli'

 Yeniakit.com.tr 

Müslümanlara yönelik vaazları sebebi ile solcuların hedefinde olan Halil Konakcı Hoca'ya ilişkin haddi aşan bir çıkış da Tanju Özcan'dan geldi.

Irkçı Özcan, "Halil Konakçı devlet memuru ise derhal ihraç edilmeli." dedi.

Özcan ahlak dışı ifadelerle hakaret diline başvurduğu mesajının devamında, şu ifadeleri kullandı:

Memur değil herhangi bir sapkın tarikat veya cemaat müridiyse derhal akıl hastanesine sevk edilmelidir.

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Yorumlar

resat

bunların eger varsa dinleri nedir acaba?

Misafir

Asil seni derhal ülkden ihrac etmeleri gerekir
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