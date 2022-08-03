Irkçı mülteci Ümit Özdağ, bu kez Müslüman göçmenleri suçlamadı! Söylesene Ümit, bunlar da mı Suriyeli!

Dağıstan'dan Türkiye'ye sığınan ırkçı mülteci Ümit Özdağ, bu kez ırkçılık dışında başka bir konuyla gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da soruların çalınmış olma iddiasına yönelik inceleme talimatının ardından yeniden piyasaya çıkan ırkçı göçmen Ümit Özdağ, KPSS sorularının çalınma iddiasıyla ilgili konuştu.

Her olayda Suriyelileri suçlayan Ümit Özdağ, bu kez sahipleri Türk olan dershaneler ile ilgili açıklamalarda bulunarak "Bu soruları hazırlayan dersanenin sahibi, ÖSYM'den başka ihaleler de almış. Ne büyük tesadüf! Hem gençlerin hayatını karartıyorlar hem de zenginleşiyorlar" dedi.

Ümit Özdağ, KPSS'de sorulan soruların Yediiklim Yayınları'nın deneme sınavlarından aynen alındığı iddiasıyla ilgili olarak ÖSYM önünde açıklama yapmak istedi. Özdağ'ın ÖSYM önünde açıklama yapmasına izin verilmedi.

Özdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Polis, ÖSYM önünde basın açıklaması yapmamızı engelliyor. Engellemesi gereken, ÖSYM'nin Türk gençlerinin hayatını karartması... Bunun engellenmesi gerekiyor. Bugün, ÖSYM'nin son yaptığı sınavda ortaya çıkan rezalet nedeniyle buradayız. Dün gece başkan görevden alındı. DDK bir araştırma başlatmış. Bunun da olumlu bir adım olduğunu düşünüyoruz ancak mesele sadece bu sınavda yapılan ve bir dersanenin hazırlamış olduğu 16 sorunun sınava dahil edilmesiyle ilgili bir yolsuzluk değil, 2006 senesinden bu yana değişik şifreleme sistemleriyle FETÖ başta olmak üzere bazı cemaat ve tarikatların bu sınavlarda yolsuzluk yaparak gençlerin ve yurttaşların geleceğini karartmaları ile ilgili çalışmalardır.

Biz Zafer Partisi olarak, uzman arkadaşlarımızın, bu sınav ve önceden yapılan birkaç sınavla ilgili tespit ettiği şifreli yolsuzluğu önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız. Devlet Denetleme Kurulu tarafından başlatılan soruşturmanın sadece bu 16 soruyla sınırlı kalmamasını, bundan önceki sınavlarda kullanılan şifreleme yöntemiyle cevaplandırmanın da araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun da takipçisi olacağız, bu Türk gençlerinin geleceğini elinden alma operasyonudur.

ÖSYM'yi Kasaplar Odası'na bağlayalım, çünkü ÖSYM Türk gençlerinin geleceğini katlediyor. Yıllardır böyle devam ediyor. Kimsenin bir şeye inancının kalmadığı, gençlerin Türkiye ile ilgili umutlarını yitirdiği bir döneme girdik. Devletin yaptığı sınavda yolsuzluk olur mu?

Öğreniyoruz ki, bu soruları hazırlayan dersanenin sahibi, ÖSYM'den başka ihaleler de almış. Ne büyük tesadüf! Hem gençlerin hayatını karartıyorlar hem de zenginleşiyorlar. Bu rezalete karşı artık herkesin ayağa kalkmasının ve 'yeter artık' demesinin zamanı geldi. Polis, gerçek suçluları yakalasın. Suçluların peşinden giden Zafer Partisi'nin önüne engel çıkarmaktan vazgeçsin.

Biz Türkiye Cumhuriyeti devletine ait bir kurumun camına zarar vermeyiz ama kurumların ruhunu ve felsefesini öldüren alçaklardan da hesap sorarız."