  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canan Karatay'ın kefir yorumu gündem oldu

Yeniden Refah Partisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'AB' desteği!

Çok çabuk çözüldüler... İP'li Bahadır Erdem'den ittifak çıkışı!

Türkiye'ye verilmeyen F-35'leri göz göre göre o ülkeye verecekler! Anlaşma tamam gibi

Erdoğan'dan, tüm Türkiye'nin beklediği o kritik adım her an gelebilir! Bunu yaparsa, Türkiye'nin bir hayalini daha gerçekleştirebilir

Sonuçların açıklanması bile yetti! Kiralık konut fiyatı bu yüzden arttı

Ruslardan şaşırtan çıkış: Türkiye'de iş zorlaştı

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Kana bulayacaklardı: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

"20 Eylül'de topraktan fışkıracak" demişti! Büyük güne saatler kala Haluk Özdil'den yeni duyuru: Yer yerinden oynayacak

Tarihin en büyük zammı geliyor! Emekliye, asgari ücretliye ve memura müjdeyi verdi
Gündem Irkçı Müdafaa Hareketi'nin kurucusu gözaltında!
Gündem

Irkçı Müdafaa Hareketi'nin kurucusu gözaltında!

Yeniakit Publisher
2023-09-18 20:42:00 -
Irkçı Müdafaa Hareketi'nin kurucusu gözaltında!

ÖZGÜR DER'in eylemini basma tehdidinde bulunup ülke genelinde ırkçı eylemlere imza atacaklarını duyuran Müdafaa Hareketi adlı sosyal medya hesabının yöneticilerinden Rauf Köse gözaltına alındı.

ÖZGÜR DER'in Cumartesi günü İstanbul Saraçhane'de düzenlediği ırkçılık karşıtı mitingi provoke ederek, ırkçı taraftarlarını aynı alana toplamayı hedefleyen Müdafaa Hareketi, ülke genelinde de ırkçılara sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu.

Milli Müdafaa Hareketi adlı topluluğun öncülerinden olduğu öğrenilen Rauf Köse, bugün gözaltına alındı.

Köse'nin gözaltına alındığını, Recep Canpolat sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Merak etme sen de yanına gidersin!

Canpolat’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Ülkemize kaçak giren sığınmacılarla ilgili eylem düzenleyen Müdafa Hareketi Kurucusu Rauf Köse, gözaltına alındı. Geçmiş olsun kardeşim…"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23