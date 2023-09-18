Irkçı Müdafaa Hareketi'nin kurucusu gözaltında!
ÖZGÜR DER'in eylemini basma tehdidinde bulunup ülke genelinde ırkçı eylemlere imza atacaklarını duyuran Müdafaa Hareketi adlı sosyal medya hesabının yöneticilerinden Rauf Köse gözaltına alındı.
ÖZGÜR DER'in Cumartesi günü İstanbul Saraçhane'de düzenlediği ırkçılık karşıtı mitingi provoke ederek, ırkçı taraftarlarını aynı alana toplamayı hedefleyen Müdafaa Hareketi, ülke genelinde de ırkçılara sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu.
Milli Müdafaa Hareketi adlı topluluğun öncülerinden olduğu öğrenilen Rauf Köse, bugün gözaltına alındı.
Köse'nin gözaltına alındığını, Recep Canpolat sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Merak etme sen de yanına gidersin!
Canpolat’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Ülkemize kaçak giren sığınmacılarla ilgili eylem düzenleyen Müdafa Hareketi Kurucusu Rauf Köse, gözaltına alındı. Geçmiş olsun kardeşim…"
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