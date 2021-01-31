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Spor İrfan Can karışıklığı devam ediyor
Spor

İrfan Can karışıklığı devam ediyor

Medipol Başakşehir'in milli yıldızı İrfan Can Kahveci'nin transfer durumu karışık bir hal aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 02:08:00 -
İrfan Can karışıklığı devam ediyor

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kıyasıya yarıştığı İrfan Can Kahveci transferinde sürpriz bir talip daha çıktı. Günlerdir Türkiye İrfan Can Kahveci transferini konuşuyor. Galatasaray ve Fenerbahçe Başakşehir'in yıldız futbolcusunu transfer etmek için yarışıyor.

25 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir talip çıktı. İtalya'dan gazeteci Nicola Schira'nın haberine göre Hertha Berlin, İrfan Can Kahveci için Medipol Başakşehir'le görüşmelere başladı.

Haberde Alman Kulübü'nün 10 milyon Euro karşılığında Başakşehir ile anlaşmaya vardığı yazıldı.

Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala İrfan Can Kahveci'nin hangi takıma gideceği büyük merak konusu. Bu sezonun ilk yarısında Başakşehir formasıyla 25 maça çıkan orta saha oyuncusu 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Birçok medya kuruluşunda İrfan Can transferi için farklı takımların söylenmesi ise kafaları karıştırıyor.

Sinan Engin: Yüzde 90 Fenerbahçe'de

Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin, "İrfan Can Kahveci büyük ihtimalle Fenerbahçe'ye transfer olacak. Gelen son bir bilgi bu yönde. %90 Fenerbahçe forması giyecek." dedi.

Levent Tüzemen: İrfan Can'ı G.Saray aldı diyorlar

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen "Bana bilgi geldi, Galatasaray, İrfan Can'ı aldı diyorlar. Galatasaray'ın sonraki satıştan %40 pay vereceğini de duydum. Bir oyuncu da takasta gidecek ama isim vermem. Bunu söyleyen içerden önemli dostum." dedi.

TV100 yorumcusu Ertem Şener ise İrfan Can Kahveci'nin yüzde 100 Galatasaray'a transfer olduğunu ifade etti.

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