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Spor

İrfan Can Kahveci'ye İspanya'nın dev kulübünden kanca

Medipol Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci'ye İspanya'nın köklü kulüplerinden Sevilla'nın talip olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:06:00 -
İrfan Can Kahveci'ye İspanya'nın dev kulübünden kanca

Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci, Avrupa yolcusu... Turuncu-Lacivertli formayla kendini ispatlayan ve devleri peşine takan 24 yaşındaki oyuncuyu, İspanyol temsilcisi Sevilla'nın takip ettiği öğrenildi. 

'Kolaylık sağlayın'

Milli oyuncunun da Avrupa'ya gitmek için Başkan Göksel Gümüşdağ ile görüşüp izin istediği ve "Hayallerim ve hedeflerim var. Teklif gelmesi durumunda kolaylık sağlayın" dediği kaydedildi. Yönetim de Cengiz Ünder'de olduğu gibi İrfan'ın da yolunu açma fikrinde birleşti. Artık Başakşehir cephesi gelecek olan resmi teklifleri beklemeye başladı. İrfan bu sezon takımına 6 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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