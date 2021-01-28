İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı netleşiyor

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor ile oynanan TFF Süper Kupa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, transferde adı büyük kulüplerle anılan İrfan Can Kahveci hakkında da konuştu

Göksel Gümüşdağ, "Genel anlamda iyi bir mücadele oldu. Trabzonspor'u kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Abdullah Avcı'yı kutluyoruz. İrfan Can'a yurt dışından da teklif var, Marsilya ile görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe'nin görüşme talebi oldu. Onlara da randevu verdik, görüşme yapacağız"Rakam söylemeyeyim. Galatasaray ile görüştük, Fenerbahçe ile görüşeceğiz. Para ve takas teklifi var. Takas olabilir de, olmayabilir de" ifadelerini kullandı.