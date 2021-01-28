  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı netleşiyor
Spor

İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı netleşiyor

Trabzonspor ile oynanan TFF Süper Kupa maçının ardından açıklamalarda bulunan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe ile İrfan Can Kahveci için görüşeceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 00:22:00 -
İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı netleşiyor

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor ile oynanan TFF Süper Kupa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, transferde adı büyük kulüplerle anılan İrfan Can Kahveci hakkında da konuştu

Göksel Gümüşdağ, "Genel anlamda iyi bir mücadele oldu. Trabzonspor'u kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Abdullah Avcı'yı kutluyoruz. İrfan Can'a yurt dışından da teklif var, Marsilya ile görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe'nin görüşme talebi oldu. Onlara da randevu verdik, görüşme yapacağız"Rakam söylemeyeyim. Galatasaray ile görüştük, Fenerbahçe ile görüşeceğiz. Para ve takas teklifi var. Takas olabilir de, olmayabilir de" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan restoran ve kafeler için müjdeli haberi verdi
Gündem

Başkan Erdoğan restoran ve kafeler için müjdeli haberi verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, yakın zamanda reform teklifine Mecl..
Cahit Özkan, Yargı reform paketine ilişkin açıklamalarda bulundu: Gayrimüslimlerin kutsal bayramları resmi tatil olacak
Gündem

Cahit Özkan, Yargı reform paketine ilişkin açıklamalarda bulundu: Gayrimüslimlerin kutsal bayramları resmi tatil olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan 128 kanunda değişiklik öngörülen yeni Yargı reform paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kritik toplantı sonrası açıklama
Gündem

Kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, İslam dünyasın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay