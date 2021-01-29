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Spor İrfan Can Kahveci hamlesi! Bir araya geldiler
Spor

İrfan Can Kahveci hamlesi! Bir araya geldiler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferini görüşmek için turuncu-lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 20:43:00 -
İrfan Can Kahveci hamlesi! Bir araya geldiler

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferini görüşmek için turuncu-lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya geldi.

Gümüşdağ'ın Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki ofisinde gerçekleştirilen görüşmede, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da yer alıyor.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri de geçen hafta İrfan Can Kahveci'nin transferi için Gümüşdağ ile görüşmüştü.

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