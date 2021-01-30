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Spor İrfan Can Kahveci Fenerbahçe’ye transfer mi olacak?
Spor

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe’ye transfer mi olacak?

Mesut Özil’i renklerine bağlayarak dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe’nin Başahşehir forması giyen İrfan Can Kahveci ile yakından ilgilendiği biliniyor. Peki, İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe anlaştı mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-30 15:06:00 -
İrfan Can Kahveci Fenerbahçe’ye transfer mi olacak?

Fenerbahçe yeni transferler | Futbolda ara transfer dönemi 5 Ocak 2021'de başladı. Transfer dönemi 1 Şubat 2021'de sona erecek. Fenerbahçe uzun yıllardır renklerine bağlamak istediği Mesut Özil'e imza attırdı. Sarı-lacivertli taraftarlar başka transferlerin olup olmayacağını merak ediyor. Son olarak Fenerbahçe’nin, İrfan Can Kahveci için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Peki, Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’yi transfer mi ediyor?

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe’ye transfer mi olacak?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferini görüşmek için turuncu-lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya geldi.

Göksel Gümüşdağ'ın Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki ofisinde gerçekleştirilen görüşmede, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da yer aldı.

Görüşmenin ardından Gümüşdağ, "Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz. Galatasaray en son teklifinin üzerine yeni bir teklif yapmadı. Öncelikle bizim hoca durumumuz var, onu netleştirmemiz gerekiyor. İki takım da çok istekli. Galatasaray da Fenerbahçe de İrfan Can'ı çok istiyor" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri de geçen hafta İrfan Can Kahveci'nin transferi için Gümüşdağ ile görüşmüştü.

 

 

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