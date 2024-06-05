İrfan Can Fenerbahçe kararını verdi!
Fenerbahçe'de geçen sezon kariyerinin en iyi sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Yıldız futbolcunun gönlü Fenerbahçe ile yola devam etmekten yana.
Süper Lig'de 99 puan ile sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sezona İrfan Can Kahveci damga vurdu.
Milli futbolcu performansıyla spot ışıklarını üzerine çevirirken kariyerinin de en verimli sezonunu geçirdi.
FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTİYOR
Avrupa ekiplerinin peşinde olduğu yıldız futbolcu, Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili son kararını vermeye hazırlanıyor.
Sarı-lacivertliler ile 1 yıllık sözleşmesi kalan İrfan Can Kahveci, Mourinho'nun da takıma katılmasıyla kulüpte kalmak istiyor.
Milli yıldız bu karşılaşmalarda 18 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.
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