İranlı yetkililer, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'ye suikastla ilgili İsrail'i suçladı

ANKARA (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülen nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden İsrail sorumlu tutuldu.

İranlı yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı olarak da görev yapan nükleer fizikçi Fahrizade'ye düzenlenen suikastın faili olarak Tel Aviv yönetimi gösterildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Ülkenin önde gelen bilim adamı Muhsin Fahrizade'ye karşı yapılan suikast, bir kez daha Siyonist rejimin kin ve kötülükle dolu kirli yüzünü İran'ın onurlu halkına gösterdi." ifadelerini kullandı.

Fahrizade'nin İran için önemli eserler bıraktığını vurgulayan Kalibaf, olayın faillerinin zamanı geldiğinde "kesin ve ezici" cevabını alacağını belirtti.

Kalibaf, olayın arkasındaki güçlerin hiçbir zaman hedeflerine ulaşamayacağını ve İran'ın askeri, nükleer ve füze programları ile diğer alanlardaki gelişiminin artarak devam edeceğini söyledi.

- "Şiddetli bir intikamın onları beklediğini bilmelidirler"

Fahrizade'nin ülkenin savunma sanayisine önemli katkılarının bulunduğunun altını çizen İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri de suikastla ilgili İsrail'i suçladı.

Bakıri açıklamasında, "Bir kez daha küresel kibirle ve kirli Siyonist rejimle bağlantılı olan teröristler, vahşi bir eylemle, ülkenin bilim ve savunma alanlarındaki yöneticilerinden birini şehit etti. Terörist gruplar, bu kör eylemin emrini verenler ve failleri şiddetli bir intikamın onları beklediğini bilmelidir." dedi.

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi de "Bir kez daha, yabancılara ve uluslararası Siyonizm'e bağlı suçlu unsurlar, ülkenin bilimsel ilerlemesine karşı koyma hedefiyle, İran'ın önde gelen isimlerinden, bilim adamlarından birini hedef aldı ve şehit etti." ifadelerini kullandı.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Fahrizade'nin geliştirdiği teknolojik yeniliklerin ülkenin savunma sanayisine olan katkılarının yanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye de katkı sağladığını söyledi.

Hatemi, İran'ın kullandığı Kovid-19 teşhis kitinin de Fahrizade'nin yönetiminde geliştirildiğini vurgulayarak, "Düşman, İran halkı için ne zaman etkili ve büyük bir adım atılsa, onu hedefine alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, olayın faillerinin tespiti için çalışmaların başladığını ve suikastı düzenleyenlerden intikam alınacağını söyledi.

- İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı'ndan İsrail'e tehdit

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami de Fahrizade'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tutarak, Tel Aviv yönetimini tehdit etti.

Selami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Siyonistler nükleer bilimcimizi öldürdü ancak bu adımın karşılığını nerede verdiğimizi kendileri bilir. Biz açıklamıyoruz fakat onlar biliyor. Geçmişte sahada hiçbir adımı karşılıksız bırakmayacağımızı gösterdik." ifadelerini kullandı.

- Zarif'ten Avrupa'ya "çifte standardı bırakın" çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, suikastte İsrail'in rolü olduğuna dair ciddi belirtiler bulunduğunu söyledi.

"Bu alçaklık, İsrail'in rolüne dair ciddi belirtilerle birlikte faillerin umutsuz savaş kışkırtıcılığını gösteriyor." ifadelerini kullanan Zarif, Avrupa Birliği'ne çifte standardı bırakma çağrısında bulundu.

- "İran'ın askeri nükleer programının babası"

Batılı istihbarat örgütlerinin "İran'ın askeri nükleer programının babası" olarak nitelendirdikleri Fahrizade'nin faaliyet alanı, İran'ın bilimsel nükleer programını bu ülke için nükleer bir potansiyele dönüştürmekti.

- Netanyahu tarafından hedef gösterilmişti

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda zikrettiği tek İranlı bilim insanıydı.

İsrailli kaynaklar, Mossad'ın 2018 yılında Tahran'daki atom reaktörlerden sorumlu Muhsin Fahrizade'ye suikast girişiminde bulunduğunu ancak başarılı olamadığını duyurmuştu.

İran'ın Fars Haber Ajansı'na göre, Fahrizade'nin adı Birleşmiş Milletler'deki (BM) listelerden MOSSAD'ın eline geçmişti.



































