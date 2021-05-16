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Dünya İranlı milletvekillerinden Filistin direnişine destek bildirisi: Kurtarmaya çalışacağız
Dünya

İranlı milletvekillerinden Filistin direnişine destek bildirisi: Kurtarmaya çalışacağız

İran Meclisindeki 250 milletvekili, terörist İsrail'in saldırılarına karşı Filistinlilerin direnişine destek verdiklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 17:50:00 -
İranlı milletvekillerinden Filistin direnişine destek bildirisi: Kurtarmaya çalışacağız

İran Meclisindeki 250 milletvekili, terörist İsrail'in saldırılarına karşı Filistinlilerin direnişine destek verdiklerini açıkladı.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, İran Meclisinde 250 vekilin imzaladığı bildiriyi Meclis Başkanlık Heyeti Üyesi Muhsin Dehnevi milletvekillerine hitaben okudu.

Bildiride, "Siyonist rejimin cinayetleri ve bebekleri katletmesi 80 yıldır devam ediyor. Biz İran Meclisi milletvekilleri olarak siyonist rejime karşı mücadele eden tüm direnişçileri destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İşgalci terörist İsrail rejimine karşı bölgesel ve uluslararası bir mutabakat oluşturma çabasının gerekliliği vurgulanan açıklamada, "İran Meclisi, diğer ülke parlamentolarıyla diyaloğa geçerek, kutsal Kudüs'ü gaspçıların işgalinden kurtarmaya çalışacaktır." denildi.

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