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Aktüel İranlı diplomat, Fransa'da bombalı saldırı planladığı suçlamasıyla Belçika'da yargılanıyor
Aktüel

İranlı diplomat, Fransa'da bombalı saldırı planladığı suçlamasıyla Belçika'da yargılanıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-27 18:37:08 -
İranlı diplomat, Fransa'da bombalı saldırı planladığı suçlamasıyla Belçika'da yargılanıyor

BRÜKSEL (AA) - İran'ın Avusturya'da görevli bir diplomatının, Fransa'daki muhalif İranlıların 2018'de yaptığı toplantıya bombalı saldırı planlamak suçlamasıyla Belçika'da yargılamasına başlandı.

Almanya'da bulunduğu sırada gözaltına alınan ve saldırı planının yapıldığı belirtilen Belçika'ya gönderilen diplomat Asadullah Asadi'nin dışında 3 İranlının daha yargılandığı dava, Anvers kentinde görülüyor.

Anvers mahkemesinde bugün ilk kez yapılan duruşmaya, İranlı diplomat katılmadı. Asadi, avukatı aracılığıyla diplomatik dokunulmazlığı bulunduğu için Belçika'da yargılanmasına karşı çıktığını bildirdi.

Suçlamalara cevap vermeyen Asadi hakkındaki davada sonraki duruşmanın gelecek hafta yapılacağı bildirildi.

İranlı diplomat, Anvers'te yaşayan İran kökenli bir çiftle birlikte saldırıyı planlamakla suçlanıyor. Belçika savcılığı, Asadi'nin bomba yapımında kullanılan malzemeleri temin ettiğini savunuyor. İranlı çiftin arabasında zaman ayarlı bomba bulunduğu ve etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

Asadi hakkındaki davayla ilk kez İranlı bir diplomatın AB üyesi bir ülkede yargılanması söz konusu oldu. Fransa, Asadi'nin İran istihbarat çalışanı olduğunu iddia ediyor. İran ise Asadi hakkındaki iddiaları reddediyor.

İranlı muhaliflerin Paris yakınlarında 2018'de düzenledikleri toplantıdaki konuşmacılardan biri ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani olmuştu.

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